Prvog dana Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma predstavljena je vizija budućnosti Rusije koja je izazvala veliku pažnju javnosti zbog radikalnih predloga i scenarija za naredne decenije.

Učesnici diskusije o „civilizacijskim pretnjama sa kojima se suočava Rusija“ bili su pojedinci koji važe za uticajne konzervativne mislioce bliske Kremlju, među kojima su osnivač televizije Cargrad Konstantin Malofejev, guverner Vologodske oblasti Georgij Filimonov i filozof Aleksandar Dugin.

Prema njihovim tvrdnjama, pred Rusijom se nalaze tri moguća scenarija razvoja događaja, a najpovoljniji među njima podrazumeva čak i upotrebu nuklearnog oružja.

Izveštaj o budućnosti Rusije

Konstantin Malofejev izjavio je da je reč o dokumentu koji je pripremila grupa stručnjaka, a među inicijatorima izrade navodi se i filozof Aleksandar Dugin, kao i bivši ruski obaveštajac Andrej Bezrukov.

Kako je istakao, u izradi su učestvovali i drugi visoki ruski zvaničnici i stručnjaci.

Prema zaključcima izveštaja, Rusija se na putu ka 2050. godini suočava sa pretnjama iz pet ključnih oblasti – geopolitike, ideologije, demografije, ekonomije i tehnologije.

Autori smatraju da bi odgovor na te izazove trebalo da bude sprovođenje niza dubokih promena u društvu i državnom sistemu.

Među predlozima se nalaze „dezapadnjačenje Rusije“, jačanje autokratskog modela vlasti, promocija tradicionalne porodice, smanjenje urbanizacije i donošenje novog ustava koji bi takve promene formalizovao.

Tri scenarija za naredne decenije

Kako prenosi ruski list Komersant, autori izveštaja predstavili su tri moguća scenarija razvoja Rusije.

Prvi scenario označen je kao „inercijalni“ i predviđa da će sukob u Ukrajini do 2036. godine ostati zamrznut bez jasnog pobednika. Istovremeno bi bila nastavljena globalna trka u naoružanju, dok bi svet 2050. godine bio pod dominacijom Sjedinjenih Američkih Država ili Kine.

Drugi scenario ocenjen je kao „loš“. Prema toj proceni, Rusija bi doživela poraz u ratu sa Ukrajinom, dok bi Ukrajina postala članica NATO-a. U takvom razvoju događaja autori predviđaju slabljenje ruskog uticaja i ozbiljno ugrožavanje državnog suvereniteta.

„Dobar scenario“ podrazumeva nuklearno oružje

Najviše pažnje izazvao je treći scenario koji autori nazivaju „dobrim“.

Prema toj viziji, do 2036. godine došlo bi do upotrebe nuklearnog oružja, raspada Evropske unije i potpunog poraza Ukrajine.

U tom scenariju pominju se okupacija Kijeva i Odese, potpuna kontrola nad Ukrajinom, njena aneksija ili transformacija u tampon državu, kao i stvaranje nove istočnoslovenske države.

Autori tvrde da bi takav razvoj događaja do 2050. godine omogućio Rusiji da postane garant globalne bezbednosti i predvodnik novog evroazijskog prostora.

Pozivi na odlučnije poteze

Tokom diskusije iznete su i druge kontroverzne ideje.

Bivši ruski obaveštajac Andrej Bezrukov ocenio je da Rusija treba da pokaže veću odlučnost i spremnost na različite vrste odgovora protivnicima.

Govoreći o energetici, ukazao je na zavisnost evropskih država od uvoza gasa i naglasio da postoje brojni načini vršenja pritiska bez direktnog nuklearnog sukoba.

Njegove izjave izazvale su veliku pažnju zbog upozorenja da bi kritična infrastruktura mogla postati važan faktor budućih geopolitičkih sukoba.

Dugin: Potrebno je biti hrabriji

Na kraju skupa prisutnima se obratio i Aleksandar Dugin, jedan od najpoznatijih ruskih političkih filozofa.

On je poručio da se deo predloženih ideja već sprovodi u Rusiji, ali da je, prema njegovom mišljenju, potrebno pokazati još veću odlučnost.

– Samo treba da budu smeliji – zaključio je Dugin.

Njegove reči dodatno su pojačale interesovanje za izveštaj koji je već izazvao burne reakcije kako u Rusiji, tako i van njenih granica.