Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručuje da Moskva beleži nepovratne gubitke na frontu, ali da uprkos tome planira nove napade i dodatno angažovanje ljudstva. Ruski predsednik Vladimir Putin tvrdi da Ukrajina nije u stanju da zaustavi napredovanje ruske vojske i upozorava da su zbog toga režim u Kijevu i njegovi sponzori prešli na otvorene terorističke metode.

Zelenski potpisao paket sankcija protiv entiteta iz Rusije i Belorusije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je danas novi paket sankcija koji je Ukrajina uvela ruskim entitetima koji su umešani u, kako je naveo, otmice ukrajinske dece, kao i sankcije protiv brodova ruske "flote iz senke", koje uključuju i entitet iz Belorusije. "Potpisao sam novi paket sankcija Ukrajine, značajan paket, uključujući i one za Belorusiju. Ovo je signal mnogim našim partnerima da vredi izvršiti pritisak na njih da ipak smanje nivo ovog rata, njegov intenzitet. Rusija nema dobru volju. Mora biti primorana da preduzme određene korake koji su neophodni za smanjenje agresije, a oni neka to onda nazovu svojim 'gestovima dobre volje'", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform. On je kazao da Belorusija ne sme biti uvučena u rat. "Ne sme biti operacija protiv drugih evropskih zemalja. U ovom ratu između Rusije i Ukrajine mora biti postignut dostojanstven mir", kazao je Zelenski.

Zelenski: "Rusija nije u snažnoj poziciji"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija nije u snažnoj poziciji i da ne ostvaruje pobede na frontu, navodeći da je Ukrajina trenutno u najboljoj vojnoj poziciji u poslednjih 9 do 10 meseci, ali da je uprkos tome bolje zaustaviti rat.

Ruska naftna stanica ponovo u plamenu?

Zaplenjen ruski teretni brod iz "flote iz senke"

Švedska je zaplenila teretni brod za koji se sumnja da pripada ruskoj "floti iz senke", a koji je početkom marta zaustavljen zbog sumnje da prevozi ukradeno žito, potvrdilo je u sredu državno tužilaštvo.

Putin lično obavestio Trampa: Spreman je na prekid vatre



Ruski predsednik Vladimir Putin je telefonom obavestio svog američkog kolegu Donalda Trampa o svojoj spremnosti da proglasi prekid vatre do Dana pobede, javio je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.

U napadu ukrajinskog drona u Belgorodskoj oblasti poginule tri žene

U napadu ukrajinskog drona na autobus u ruskoj Belgorodskoj oblasti danas su poginule tri žene, a povređeno je osam osoba, saopštio je guverner te oblasti Vjačeslav Gladkov. "Neprijatelj je namerno pogodio putnički autobus u selu Voznesenovka u Šebekinskom okrugu. Tri žene su odmah preminule od zadobijenih rana", rekao je Gladkov u objavi na Telegramu, prenosi RIA novosti. U ukrajinskom napadu povređeno je osam civila, koji su prevezeni u bolnicu sa različitim povredama glave, ruku, nogu i stomaka.

Satelitski snimci otkrili štetu na ruskoj naftnoj stanici Transnjeft



Putine, ovo je katastrofa neviđenih razmera



Parada povodom Dana pobede na Crvenom trgu u Moskvi 9. maja je centralni događaj za ruskog predsednika Vladimira Putina.

Rusija svake godine organizuje demonstraciju vojne moći, prikazujući najimpresivnije oružje zemlje, uključujući rakete i tenkove najnovije generacije. Međutim, ove godine parada obećava da će biti mnogo skromniji događaj.

Kijev nastavlja sa udarima na Zaporošku nuklearku

Ukrajinska vojska je za poslednja 24 sata gađala infrastrukturu za vodosnabdevanje, elektropodstanicu i gasnu distributivnu stanicu na području Zaporoške nuklearke, rekao je šef "Rosatoma" Aleksej Lihačov.

Eksplozije u srcu Rusije: Zelenski objavio snimak udara čak 1.500 km od granice VIDEO

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je ukrajinska služba bezbednosti izvela uspešan napad duboko na teritoriji Rusije, uz objavljen snimak operacije.

Zelenski najavio novu razmenu zarobljenika

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je održan sastanak Koordinacionog štaba za postupanje sa ratnim zarobljenicima, na kojem se razgovaralo o dosadašnjim razmenama tokom godine i pripremama za nove. Zelenski je naveo da se nada skorom povratku ukrajinskih državljana iz ruskog zarobljeništva i sa privremeno okupiranih teritorija, ističući da su pripremljene liste i dokumentacija za razmene.

"SBU izvršila napad dronovima na rusku naftnu stanicu Perm"

Specijalci Centra za specijalne operacije Alfa ukrajinske službe bezbednosti (SBU) upotrebili su dronove za napad na rusku linijsku proizvodno-distributivnu naftnu stanicu Perm koja se nalazi više od 1.500 kilometara od granice sa Ukrajinom, navodi se u saopštenju SBU i dodaje da je napad izvršen po naređenju ukrajinskog predsednik Volodimira Zelenskog. Stanica Perm je u vlasništvu Transnjefta i strateški je važno čvorište glavnog sistema za transport i distribuciju nafte Ruske Federacije u četiri pravca, prenosi Ukrinform. Nakon napada dronova SBU na ovu pumpnu stanicu za naftu izbio je požar velikih razmera, a prema preliminarnim informacijama skoro svi rezervoari za skladištenje nafte su u plamenu. "SBU sistematski umanjuje izvozni potencijal Rusije i potkopava njenu ekonomsku bazu kojom se finansira rat protiv Ukrajine. Uništavanje naftne logistike stvara nedostatak resursa za ruski vojno-industrijski kompleks, remeti vojne lance snabdevanja gorivom i primorava neprijatelja da troši značajne resurse na obnavljanje i zaštitu naftne infrastrukture", izjavio je vršilac dužnosti načelnika SBU Jevgenij Hmara.

Lokalizovan požar u rafineriji u Tuapseu nakon pada drona

Požar u rafineriji nafte u ruskom gradu Tuapse lokalizovan je jutros u 7.05 časova, saopštio je Centar za vanredne situacije Krasnodarskog kraja.

U gašenju i sanaciji posledica učestvuje 312 ljudi i 73 komada opreme, a do sada je prikupljeno oko 10.000 kubnih metara kontaminiranog zemljišta i vode, prenela je agencija RIA Novosti.

Prema ranijim informacijama, požar je izbio juče ujutro nakon što su na objekat pali ostaci drona.

Ruski ministar za vanredne situacije Aleksandar Kurenkov rekao je da su do večeri tog dana sva curenja nafte zaustavljena, ali nadležne službe i dalje prate situaciju.

Rusija napala lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti, pogođena bolnica

Rusija je tokom noćnih udara dronovima napala lučku infrastrukturu u južnoj ukrajinskoj Odeskoj oblasti, pri čemu su oštećene i stambene zgrade i jedna bolnica, a dve osobe su ranjene, saopštili su ukrajinski zvaničnici u sredu.

Regionalni guverner Oleg Kiper, u objavi na Telegramu, naveo je da je napad na jugu Odeske oblasti uništio prijemno odeljenje bolnice i teško oštetio druge delove objekta.

U trenutku napada, medicinsko osoblje i pacijenti nalazili su se u skloništu, a potom su prebačeni u drugu ustanovu, dodao je.

Regionalni tužioci su saopštili da su objekti lučke infrastrukture bili na meti napada, bez dodatnih detalja.

Vazdušni napad na Sumsku oblast

Jedna osoba je stradala u ruskom vazdušnom napadu na ukrajinski Sumski region, saopštili su lokalni zvaničnici.

Video-snimak službe za vanredne situacije u Sumiju prikazuje spasioce kako pomažu jednoj ženi i kako vodom gase požar na stambenoj zgradi.

Rojters nije mogao da potvrdi lokaciju i datum snimka.

Regionalni guverner Oleg Hrihorov potvrdio je da je jedna osoba poginula u napadu u Šostkinskom okrugu Sumske oblasti.

Rumunija podigla F-16 nakon ruskih napada dronovima blizu granice

Rumunija je podigla borbene avione F-16 nakon masovnog napada ruskih dronova na ciljeve u Ukrajini, u blizini granice na Dunavu, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Prema navodima, Rusija je sinoć i tokom noći izvela napade dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u pograničnom području, pri čemu je radar pratio 15 letelica u dve grupe, preneo je portal Digi 24.

Nijedan dron nije ušao u rumunski vazdušni prostor, ali je u okrugu Tulča poslata uzbuna stanovništvu putem sistema RO-Alert.

Napad dronom na rusku Permsku pokrajinu, izbio požar

U industrijskom objektu u ruskom Permskoj pokrajini izbio je požar nakon napada dronom, izjavio je guvebernator Dmitrij Mahonin.

"Radnici su evakuisani. Nema povređenih", dodao je Mahonin.

London hoće da izazove rat Rusije i SAD

Britanski kralj Čarls Treći izjavio je prilikom obraćanja u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, da je "snaga partnerstva između SAD i Velike Britanije iskorišćena za suočavanje sa zajedničkim protivnicima, kao i da je potrebno zaštititi Ukrajinu u ratu sa Rusijom."

"Ta ista, nepokolebljiva odlučnost je potrebna za odbranu Ukrajine i njenog najhrabrijeg naroda, kako bi se obezbedio istinski pravedan i trajan mir", rekao je kralj Čarls.

Rusija je spremna za rešavanje ukrajinske krize

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je Rusija spremna za rešavanje ukrajinske krize, ali da zapadne zemlje i Kijev nisu u poziciji da diktiraju uslove.

"Da bi kriza bila rešena, mora biti priznato da Krim, Donbas i Novorusija pripadaju Rusiji", rekla je Zaharova.

Istakla je i da se Ukrajina vrati neutralnom, vanblokovskom i nenuklearnom statusu.

Zaharova je rekla i da Moskva podržava politički dijalog s Vašingtonom u cilju rešavanja ukrajinske krize, ali da ne gaji prevelika očekivanja.

Dodala je da ruska vojska ima stratešku inicijativu u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini, kao i da napreduje.

Rat u Ukrajini

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski istakao je da je u Izrael pristao ruski brod sa ukradenim ukrajinskim žitom. Iz Kijeva tvrde da to nije prvi brod koji je Izrael primio i poručuju da "neće zatvarati oči i ostati bez odgovarajuće reakcije".

Izrael tvrdi da Kijev nije pružio dokaze da je ruska pošiljka žita ukradena.

Evropska unija upozorila je Izrael da je spremna da uvede sankcije svim akterima koji učestvuju, odnosno pomažu "trgovinu žitom koje je Rusija zaplenila na okupiranim teritorijama Ukrajine".

"EU je upoznata sa izveštajima da je brodu iz ruske 'flote iz senke', koji prevozi ukradeno ukrajinsko žito, omogućeno da istovari teret u luci Haifa u Izraelu, uprkos ranijim kontaktima Ukrajine sa izraelskim vlastima o tom pitanju", izjavio je portparol Evropske komisije.

Na sednici Saveta bezbednosti Rusije, Putin je istakao da Kijev svakog dana gubi određenu teritoriju "u zoni specijalne vojne operacije" u Ukrajini i "da se zato fokusirao na terorizam".

"Znamo da su i kijevski režim i njegovi pokrovitelji prešli na otvoreno terorističke metode. Razlozi su očigledni, jasni su svima, neprijatelj nije u stanju da zaustavi napredovanje naših snaga, naših momaka duž linije kontakta", naglasio je Putin.

Pozivajući se na podatke ukrajinske vojne-obaveštajne službe, Zelenski pak ističe da političko rukovodstvo Ruske Federacije planira nove ofanzivne operacije i širenje mobilizacije.

"Odbrambene snage Ukrajine uništavaju ofanzivni potencijal ruske vojske, pri čemu su nepovratni gubici okupatora dostigli oko 60 odsto ukupnih gubitaka. Uprkos tome, rusko političko rukovodstvo planira dalje ofanzivne operacije i sprema se da privuče više ljudstva, uključujući i proširenje procesa mobilizacije unutar Rusije", naveo je Zelenski.