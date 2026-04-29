Ruski predsednik je u razgovoru s Trampom čestitao njegovoj supruzi Melaniji rođendan.

Telefonska linija između Kremlja i Bele kuće, koja je tokom devedeset minuta bila rezervisana za rešavanje gorućih svetskih pitanja, dobila je i jednu neočekivanu, ličnu notu.

Kako je potvrdio savetnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, Vladimir Putin je tokom razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom uputio srdačnu rođendansku čestitku prvoj dami SAD, Melaniji Tramp.

Ovaj nesvakidašnji gest "stare škole" diplomatije obeležio je kraj iscrpnog razgovora u kojem su dvojica lidera pretresli teme od rata u Ukrajini do krize u Iranu.

Podsetimo, Vladimiru Putinu ovo nije prvi put da je i više nego ljubazan prema prvoj dami SAD, to je činio i ranije.