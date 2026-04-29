Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je ruski lider Vladimir Putin bio spreman da postigne dogovor o Ukrajini, ali da su ga, kako je naveo, „neki ljudi“ u tome sprečili. Ova izjava dolazi nakon telefonskog razgovora dvojice lidera održanog 29. aprila, u trenutku kada se rat u Ukrajini i dalje nalazi u fazi bez jasnog ishoda.

- Mislim da je Putin bio spreman da sklopi dogovor pre nekog vremena. Mislim da su ga „neki ljudi“ sprečili da to učini – rekao je Tramp, prenose međunarodni mediji.

On nije precizirao na koga tačno misli, ali je njegova izjava dodatno otvorila pitanje ko i u kojoj meri utiče na tok pregovora i eventualno postizanje mira.

Telefonski razgovor i oštre poruke

Prema dostupnim informacijama, Tramp i Putin razgovarali su telefonom 29. aprila o aktuelnoj situaciji u Ukrajini, kao i o mogućim pravcima za smanjenje sukoba.

Tokom tog razgovora, ruski predsednik je, kako prenose ruski izvori, izneo stav da vlasti u Kijevu koriste „terorističke metode“ u sukobu. Ovakve tvrdnje dodatno komplikuju diplomatske odnose i otežavaju mogućnost brzog političkog rešenja.

Istovremeno, Tramp je izneo i ocenu da Ukrajina trpi ozbiljne gubitke, navodeći da se nalazi u teškoj vojnoj situaciji, što je još jedna izjava koja izaziva pažnju međunarodne javnosti.

Šta ova izjava znači za dalji tok rata

Trampove tvrdnje dolaze u trenutku kada se sve češće govori o mogućnosti pregovora, ali i o dubokim podelama među međunarodnim akterima.

Analitičari ističu da ovakve izjave mogu imati dvostruki efekat – s jedne strane, mogu podstaći razgovore o miru, ali s druge strane mogu dodatno zaoštriti odnose među državama uključenim u sukob.

Pitanje „ko su ti ljudi“ koje Tramp pominje ostaje bez odgovora, ali ukazuje na kompleksnost političkih i vojnih odnosa u vezi sa Ukrajinom.

U narednom periodu, dalji kontakti između svetskih lidera mogli bi da odrede da li će doći do deeskalacije ili nastavka sukoba.