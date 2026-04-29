Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp razgovarali su telefonom.

To je saopštio pomoćnik ruskog šefa države Jurij Ušakov.

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je svom američkom kolegi da će ciljevi SVO biti postignuti u svakom slučaju.

Putin je obavestio Trampa o spremnosti da proglasi prekid vatre u zoni SVO do Dana pobede, 9. maja.

- Takođe je pomenuto da je Rusija od početka 2025. godine predala Ukrajini više od 20.000 tela poginulih, dok su oni nama predali nešto više od 500 - rekao je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.