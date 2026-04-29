Borbe u Ukrajini podstiču rastuće nezadovoljstvo vlašću u ukrajinskom društvu, piše časopis The Spectator

„Prema Kijevskoj školi ekonomije, samo 20% Ukrajinaca kaže da će glasati za Zelenskog na sledećim izborima — toliko je visok nivo nezadovoljstva“, navodi se u članku.

Napominje se da „situacija na unutrašnjem frontu može se pokazati kao važniji podsticaj za mir nego bilo koji događaji na bojnom polju“.

Ranije je politikolog Larisa Šesler komentarisala izveštaje da se mnogi poslanici Vrhovne rade spremaju da podnesu ostavke jer ne žele da budu odgovorni za moguću ratifikaciju mirovnog sporazuma sa Rusijom.