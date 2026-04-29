Švedske vlasti zaplenile su teretni brod za koji se sumnja da pripada ruskoj takozvanoj „floti iz senke“, nakon što je početkom marta zaustavljen zbog sumnji da prevozi ukradeno žito. Ovu informaciju potvrdilo je državno tužilaštvo, navodeći da je odluka doneta na zahtev jedne strane države, čiji identitet nije objavljen.

Reč je o brodu „Caffa“, dugom 96 metara, koji je 6. marta presrela švedska policija dok je plovio ka Sankt Peterburgu. Tokom akcije, naoružane snage su se ukrcale na plovilo, a jedan član posade je zadržan zbog sumnje u kršenje pomorskih propisa i korišćenje falsifikovane dokumentacije.

Tužilac Hakan Larson potvrdio je da je brod sada zvanično zaplenjen kako bi sud mogao da odluči o njegovoj eventualnoj predaji drugoj državi.

Šta se zna o brodu i posadi

Prema podacima švedske obalske straže, „Caffa“ se nalazi na ukrajinskoj listi sankcionisanih plovila i plovio je pod sumnjivom, kako se navodi, lažnom zastavom Gvineje.

Ruska ambasada u Stokholmu potvrdila je da je većina članova posade – deset od ukupno jedanaest – ruske nacionalnosti.

Predstavnici obalske straže istakli su da raspolažu informacijama koje ukazuju da je brod korišćen za transport žita za koje postoji sumnja da potiče iz Ukrajine.

Imamo indicije da je plovilo korišćeno za prevoz robe za koju verujemo da je nezakonito preuzeta – izjavio je Daniel Stenling iz švedske obalske straže.

„Flota iz senke“ i šira pozadina

Pojam „flota iz senke“ odnosi se na mrežu starijih brodova sa nejasnim vlasništvom, za koje se veruje da ih Rusija koristi kako bi zaobišla međunarodne sankcije uvedene nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine.

Te sankcije imaju za cilj da ograniče prihode od izvoza energenata i time smanje finansiranje ratnih operacija. Zbog toga su brojni ruski tankeri isključeni iz zapadnih sistema osiguranja i pomorskog transporta.

Pored ekonomskog aspekta, pojedini analitičari upozoravaju da bi ova plovila mogla imati i širu ulogu u takozvanom hibridnom ratu.

U poslednje vreme zabeleženo je više incidenata koji dodatno podgrevaju sumnje. U Finskoj su, na primer, članovi posade jednog broda optuženi da su oštetili podmorske kablove povlačenjem sidra po dnu mora, dok je francuska mornarica nedavno presrela sumnjivo plovilo u Mediteranu koje je takođe plovilo pod lažnom zastavom.

Šta ovaj slučaj znači

Zaplena broda „Caffa“ mogla bi da predstavlja presedan u borbi protiv nelegalnih transportnih mreža i potencijalnog zaobilaženja sankcija.

Istovremeno, ovaj slučaj dodatno otvara pitanje kontrole pomorskog saobraćaja u Evropi i granice između legalne trgovine i operacija koje države smatraju bezbednosnim rizikom.

Očekuje se da će sud u narednom periodu odlučiti o sudbini broda, kao i o eventualnoj međunarodnoj saradnji u istrazi.