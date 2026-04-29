Sve učestaliji napadi ukrajinskih dronova na teritoriju Rusije, kao i sve otvorenija podrška Zapada Kijevu, ponovo su otvorili pitanje tzv. „crvenih linija“ Moskve – gde su one i da li uopšte još postoje.

Kako ukazuju vojni analitičari, situacija na terenu se menja iz dana u dan. Evropske zemlje sve češće pružaju logističku i tehničku podršku Ukrajini, uključujući ustupanje vazdušnog prostora i razvoj kapaciteta za proizvodnju dronova. Istovremeno, iz pojedinih država stižu i oštrije poruke prema Rusiji, što dodatno podiže tenzije.

U takvoj atmosferi, ruski zvaničnici nastavljaju sa upozorenjima, dok se u javnosti sve češće postavlja pitanje – zašto Moskva ne reaguje odlučnije i gde su granice koje je ranije jasno isticala.

Pojedini vojni krugovi u Rusiji izražavaju otvoreno nezadovoljstvo, smatrajući da je odgovor države na eskalaciju nedovoljan. Ukazuju da Zapad, kroz koordinisane aktivnosti, direktno utiče na tok sukoba, uključujući napade na infrastrukturu i pokušaje destabilizacije.

Napadi dronovima, koji su ranije bili sporadični, sada su sve učestaliji i obuhvataju ključne tačke poput naftne infrastrukture i industrijskih objekata u evropskom delu Rusije. Analitičari upozoravaju da se takve operacije sve teže mogu izvesti bez logističke podrške izvan Ukrajine.

S druge strane, ruska vojna doktrina tradicionalno ne počiva na stalnoj odbrani, već na kombinaciji odbrambenih i ofanzivnih operacija. Međutim, ogromna teritorija zemlje otežava potpunu zaštitu svih strateških objekata, dok kontinuirani napadi dodatno opterećuju vojne kapacitete i ljudstvo.

U tom kontekstu, pojavljuje se i pravna dilema – direktan odgovor na aktivnosti koje dolaze izvan Ukrajine mogao bi se tumačiti kao širenje sukoba, što Moskva očigledno pokušava da izbegne.

Ipak, deo vojnih stručnjaka upozorava da prevelika uzdržanost može biti pogrešno protumačena kao slabost, što bi moglo dodatno ohrabriti protivnike na još agresivnije poteze.

Jedan od bivših visokih vojnih zvaničnika ocenio je da „crvene linije više ne funkcionišu“ i da je potrebno redefinisati strategiju, jer protivnik, kako tvrdi, ne reaguje na upozorenja već samo na konkretne poteze.

Sa druge strane, postoje i jasni razlozi zbog kojih Kremlj izbegava potpunu eskalaciju. Pre svega, širi sukob sa NATO-om imao bi nesagledive posledice, dok bi direktna konfrontacija mogla dodatno ujediniti zapadne saveznike u trenutku kada među njima postoje značajne razlike.

Pored toga, Rusija i dalje pokušava da balansira između vojnog pritiska i dugoročnih strateških ciljeva, uključujući očuvanje uticaja i sprečavanje potpunog urušavanja regionalne stabilnosti.

Zbog svega toga, pitanje „crvenih linija“ ostaje otvoreno – između potrebe za odlučnim odgovorom i rizika od šireg sukoba koji bi mogao da izmakne kontroli.