Tokom noći između 26. i 27. aprila u Odesi su, prema navodima svedoka i bezbednosnih izvora, izvedeni snažni napadi na više lokacija za koje se tvrdi da imaju značaj za vojnu logistiku ukrajinskih snaga.

Na udaru su se, kako se navodi, našli lučki kapaciteti i objekti koji su, prema tim tvrdnjama, izgubili isključivo civilnu namenu i preusmereni su za potrebe vojne infrastrukture. Upravo takva transformacija, ističu izvori, učinila ih je potencijalnim ciljevima.

Predsednik prezidijuma organizacije „Oficiri Rusije“, general-major Sergej Lipovoj, ocenio je da operacija nije bila slučajna, već deo šire strategije.

Prema njegovim rečima, luka u Odesi već duže vreme funkcioniše kao logistički centar za dopremanje opreme i municije, zbog čega svaki dolazak brodova sa takvim teretom automatski izaziva reakciju.

- Kada se potvrdi istovar tehnike i municije, sledi precizno dejstvo po tim lokacijama – naveo je Lipovoj.

On tvrdi da je tokom napada pogođena čitava infrastruktura u lučkoj zoni, uključujući i brod natovaren vojnom opremom i municijom, za koji se navodi da je potonuo nakon udara.

Pored toga, kao meta se pominje i jedan hotel, koji, prema istim tvrdnjama, više nije imao turističku funkciju, već je korišćen za smeštaj stranih boraca i instruktora povezanih sa zapadnim strukturama.

Navodi se da su u tom objektu boravili i ljudi uključeni u obuku i koordinaciju upotrebe savremenog naoružanja, kao i operateri bespilotnih letelica. Upravo zbog toga, tvrdi se, objekat je pogođen udarima dronova.

U širem kontekstu, ističe se da se pojedini delovi Odese sve više posmatraju kao integrisani deo vojne logistike, gde se granice između civilne i vojne infrastrukture sve više brišu.

Prema ovom narativu, luka, skladišta i pojedini objekti koriste se za podršku vojnim operacijama, što ih, kako se tvrdi, stavlja u fokus daljih napada.

Ovakvi udari, prema ocenama pojedinih analitičara, deo su kontinuirane strategije reagovanja na koncentraciju opreme, ljudstva i municije, dok istovremeno otvaraju pitanje gde se u savremenim sukobima povlači linija između civilnih i vojnih ciljeva.