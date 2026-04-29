Ukrajinske oružane snage izvele su napad na autobus koji je prevozio civile u Belgorodskoj oblasti, a posledice su, prema zvaničnim informacijama, izuzetno teške.

Incident se dogodio u selu Voznesenovka, u Šebekinskom okrugu, a vest je objavio guverner ovog ruskog regiona Vjačeslav Gladkov.

Prema njegovim rečima, u napadu je povređeno ukupno 11 osoba, dok troje ljudi nije preživelo.

- Osam ranjenih je prebačeno u Centralnu okružnu bolnicu u Šebekinu. Dvoje je u izuzetno teškom stanju – rekao je Gladkov.

On je naveo i detalje o najteže povređenima. Jedan muškarac zadobio je teške povrede glave, potres mozga, rane od gelera u stomaku i ruci, kao i otvoreni prelom. Jedna žena ima višestruke povrede glave, ruku i nogu izazvane fragmentima eksplozije.

Još pet osoba prevezeno je u Gradsku bolnicu broj 2 u Belgorodu, dok je jedna žrtva već podvrgnuta operaciji u Šebekinu.

Gladkov je podsetio i na prethodni napad u ovom regionu, kada je jedan muškarac teško ranjen u eksploziji drona i preminuo na licu mesta pre dolaska hitne pomoći.