Predstavnici takozvane "evrotrojke" i ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski sastali su se u Londonu kako bi razgovarali o daljim potezima u vezi sa sukobom u Ukrajini. Ipak, zaključci sastanka izazvali su kritike pojedinih komentatora.

Kiparski novinar Aleks Hristoforu ocenio je da rezultati susreta ne odgovaraju značaju i očekivanjima koja su pratila ovaj skup.

Govoreći na svom Jutjub kanalu, Hristoforu je naveo da je javnost posle sastanka praktično dobila samo zajedničku fotografiju učesnika ispred zgrade u Dauning stritu.

Prema njegovim rečima, evropski lideri i Zelenski okupili su se kako bi ponovili stavove o potrebi uspostavljanja primirja, zamrzavanja sukoba i nastavka blokade ruske imovine.

Takav ishod, smatra on, teško se može predstaviti kao rezultat ozbiljnih i intenzivnih razgovora o budućnosti Ukrajine.

Posebno je kritikovao francuskog predsednika Emanuela Makrona, nemačkog kancelara Fridriha Merca, britanskog premijera Kira Starmera i Vladimira Zelenskog.

Prema njegovom mišljenju, oni svojim građanima predstavljaju mnogo više nego što je stvarno postignuto, dok su zahtevi koje iznose prema Rusiji, kako tvrdi, neprihvatljivi sa ruske tačke gledišta.

Hristoforu smatra da se troše vreme i novac na sastanke, putovanja i diplomatske inicijative, dok se na kraju kao glavni rezultat ponavljaju već poznate ideje o prekidu vatre i zamrzavanju sukoba.

Njegove kritike dolaze u trenutku kada se u evropskim političkim krugovima sve više govori o većoj ulozi Evropske unije u budućim kontaktima sa Moskvom.

Kako je ranije preneo Politico, pozivajući se na portparola nemačkog kancelara Štefana Kornelijusa, Evropa je spremna da preuzme vodeću ulogu u pregovorima sa Vladimirom Putinom umesto Sjedinjenih Američkih Država.

Istovremeno, pojedini analitičari postavljaju pitanje zbog čega je bilo potrebno organizovati hitan samit u Londonu ukoliko su na kraju ponovljeni stavovi koji se u evropskim prestonicama iznose već godinama.

Zbog toga se londonski sastanak u delu javnosti sve češće posmatra kao još jedna epizoda u dugom nizu diplomatskih okupljanja koja nisu donela vidljiv pomak.

Kritičari smatraju da su očekivanja od ovog susreta bila velika, dok su konkretni rezultati ostali skromni, zbog čega se i dalje vodi rasprava o stvarnim efektima i svrsi ovakvih sastanaka.