Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je neefikasne udare raketama srednjeg dometa Orešnik običnim testovima. Tvrdio je da su namerno ciljane "ambare", što je izazvalo negodovanje među ruskim vojnim blogerima, piše Forbs.

Prema pisanju ovog izdanja, tokom intervjua za prorežimske medije, Putin je pokušao da umanji značaj još jedne neefikasne upotrebe raketa Orešnik.

Rekao je da se ono što je ranije predstavljeno kao veliki udar odmazde kao odgovor na ukrajinske napade ispostavilo kao samo "test njihovih operacija kao na poligonu". Ruski lider je tvrdio da je Rusija namerno izabrala prazna područja i "ambare" kako bi dronovi kasnije mogli da snime tačnost udara bojevih glava.

Međutim, strani stručnjaci smatraju ovu izjavu pokušajem da se prikrije tehnički kvar njihovog novog "superoružja".

Tokom napada 24. maja 2026. godine, jedna od raketa "Orešnik" pala je u Beloj Crkvi u Kijevskoj oblasti, oštetivši obične civilne garaže i napuštenu fabriku. Još jedna raketa je pala na okupiranu teritoriju Donjecke oblasti. Istovremeno, utvrđeno je da su raketne podmunicije napravljene od jeftinog livenog gvožđa umesto od volframa ili čelika.

Reakcija ruskih vojnih blogera

Takva opravdanja Kremlja izazvala su talas negodovanja i podsmeha među ruskim vojnim komentatorima. Ranije je propaganda aktivno ubeđivala javnost da je raketa Orešnik uništila veoma važne strateške objekte i "podzemne baze NATO-a".

"Sećate se kako je sav televizijski ološ, prevrćući očima, uzbuđeno opisivao kakva smo superstrateška preduzeća uništili Orešnikom? Danas je predsednik Putin potvrdio da su štale zaista pogođene", citirali su analitičari jednog ljutitog ruskog blogera.

Drugi su bili otvoreno razočarani razmerama obećane "odmazde" Moskve.

"Toliko o odmazdnim udarima. Jednostavno je neverovatno. Veliki pozdrav svima koji su pisali o podzemnim bazama NATO-a!", napisao je jedan nezadovoljni bloger.

Vojni blogeri su takođe počeli da dovode u pitanje sposobnost Rusije da pruži pravi odgovor na svoje gubitke na bojnom polju, budući da se upotreba skupog oružja ispostavila kao ništa više od praznih testova.

Pored toga, zbog neefikasnih udara, Ukrajina je dobila pristup fragmentima i elektronskim komponentama sistema Orešnik, što je u potpunosti ugrozilo poverljive tehničke podatke o projektu.

Masovni udar na Ukrajinu i saopštenja Kremlja

U noći 24. maja 2026. godine, Rusija je izvela masovni kombinovani udar na Ukrajinu koristeći razne tipove raketa i stotine jurišnih dronova.

Kako je izvestio RBC-Ukrajina, glavna meta napada bio je Kijev. Ukupno su radiotehničke trupe otkrile 690 sredstava za vazdušni napad, uključujući aerobalističke rakete Kinžal, protivbrodske rakete Cirkon i balističku raketu srednjeg dometa.

U to vreme, PVO su izvestile o obaranju 55 raketa i 549 dronova različitih modifikacija. U međuvremenu, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je potvrdilo da su tokom ovog napada ruske okupacione snage ispalile raketu Orešnik na Kijevsku oblast.

Kasnije, početkom juna, Vladimir Putin je pokušao da demantuje izveštaje o tehničkim kvarovima rakete koja je pala na okupiranoj teritoriji Donjecke oblasti.

Tokom svog govora na forumu u Sankt Peterburgu, ruski predsednik je nazvao lansiranja Orešnika isključivo probnim paljbama i tvrdio da su bojeve glave koje su pale na civilne objekte i "štale" navodno bile deo posebnog plana za procenu tačnosti rasejavanja pre "punog raspoređivanja".