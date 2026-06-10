Govoreći za Radio NV, Fišman je rekao da Abramovičeva poseta ukrajinskoj prestonici nije mogla da bude organizovana bez znanja i odobrenja Kremlja.

Važno je da je ovo putovanje moralo biti odobreno. Abramovič ne može da ode u Kijev, a da ne obavesti Putina. Po mom mišljenju, to je očigledno. To nam govori nešto veoma važno. Putin je, shvativši da je došao do ćorsokaka u američkom pravcu pregovora i pokušaja da primora Ukrajinu na predaju, pokušao da to postigne na drugačiji način - rekao je Fišman.

Prema njegovim rečima, Abramovič je došao u Kijev sa određenim informacijama iz Moskve, ali je dobio jasan odgovor ukrajinske strane.

- Dobio je odgovor: "Ne, nećemo odustati od Donbasa" - naveo je ruski novinar.

Fišman smatra da je nakon toga usledila nova faza ruskih napada na ukrajinske gradove i infrastrukturu.

- To nam govori da Putin i dalje želi da okonča rat. Želeo bi da ga završi pod svojim uslovima, ali ne zna kako da to postigne i traži različite opcije - rekao je Fišman.

Zelenski potvrdio sastanak

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je 7. juna da je Roman Abramovič boravio u Kijevu i da mu je ponudio da prenese poruku ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

- Rekao je da mi je doneo poruku direktno. Takođe je ponudio da Putinu prenese moju poruku. Rekao je da sve treba da se uradi tiho, bez publiciteta - izjavio je Zelenski.

Prema njegovim rečima, odgovorio je Abramoviču da je to njegov izbor i da Ukrajinu takav pristup ne zanima.

Zelenski je dodao da sastanak nije bio tajna i da je Abramovič pokušavao da sazna šta je Ukrajina spremna da učini kako bi se otvorio put ka mirovnim pregovorima.

- Dobio je jasan odgovor da Ukrajina neće odustati od Donbasa - rekao je ukrajinski predsednik.

Na pitanje da li je Abramovič postao posrednik između njega i Putina, Zelenski je odgovorio da je ruski oligarh rekao da će se direktno obratiti šefu Kremlja.

Ranije je Fajnenšel tajms, pozivajući se na više izvora upoznatih sa situacijom, objavio da je Abramovič u maju boravio u Kijevu na poziv Zelenskog i da je trebalo da pokuša da ubedi Putina da pristane na direktan susret sa ukrajinskim predsednikom.