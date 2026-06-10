Prvi Azovski korpus Nacionalne garde Ukrajine saopštio je 10. juna da je luka Mariupolj, koju kontrolišu ruske snage, postala neupotrebljiva za vojnu logistiku nakon izvedenih udara.

Mariupolj predstavlja jednu od ključnih tačaka za povezivanje okupiranih delova Donjecke oblasti, Krima i teritorije Ruske Federacije, a luka je do sada korišćena za transport vojne opreme i snabdevanje jedinica na južnom frontu, prenosi Kijev independent.

Prema navodima Azovskog korpusa, napad je bio usmeren na električne podstanice, radarske sisteme, objekte za popravku, kontrolni toranj, rezervoare za gorivo, kao i teretni brod "Lejdi Augusta", koji se povezuje sa takozvanom ruskom "tajnom flotom".

Ukrajinska strana tvrdi da je nakon udara luka ostala bez električne energije, što je izazvalo ozbiljne probleme u funkcionisanju ruske logistike na okupiranim teritorijama juga Ukrajine.

U operaciji su, prema saopštenju, učestvovali regionalna direkcija Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) za Donjecku i Lugansku oblast, specijalna jedinica Alfa SBU i ukrajinske snage za bespilotne sisteme.

Ovo je najnovija faza ukrajinske kampanje usmerene na ruske logističke kapacitete u Mariupolju.

Početkom maja Azovski korpus objavio je snimke izviđačkih i udarnih dronova iznad puteva oko okupiranog grada, poručivši da se vraća u Mariupolj.