Kancelar Fridrih Merc je majstor pikantnih izjava koje uzburkaju javnost. Posle njih, nije jasno koja se duguje brzopletosti, a kojom ciljano želi da podstakne debatu. Tek, žustre reakcije su zagarantovane, piše Dojče vele.

"Nije on to tako želeo da kaže", tumači sada najnoviju izjavu Berbel Bas, šefica Socijaldemokrata koji su sa Mercovim Demohrišćanima u koaliciji, ali i stalnoj prepirci.



A šta je to kancelar rekao? "Državno penzijsko osiguranje nudiće u najboljem slučaju samo osnovnu sigurnost (Basisabsicherung) u starosti", naveo je Merc, dodavši da penzije više neće biti dovoljne za dobar životni standard.

Izraz Basisabsicherung, teško prevodiv, mnoge asocira na najniži nivo socijalne pomoći. Na sume od koje se može vrlo štedljivo preživeti, ali malo šta priuštiti.



To je sada Mercov prilog debati oko reforme penzionog sistema koji se, kao i u mnogim drugim zemljama, temelji na međugeneracijskoj solidarnosti – današnji radnici plaćaju u penzioni fond za današnje penzionere.

Ali, kako je odnos broja radnika i penzionera narušen, taj sistem traži da se iz državnog budžeta svake godine doda sada već preko 120 milijardi evra. Ta suma – najkrupnija stavka u budžetu – samo će rasti kako nacija stari.

Niske penzije, posebno za žene

Berbel Bas, u jednoj emisiji javnog servisa ARD, pokušava da sve predstavi kao nesporazum. Kaže, vladajuća koalicija ima nameru da ljudi pristojno žive od penzija, oslanjajući se na onu državnu, privatnu kao i penziono osiguranje kroz firme.



Loša je poruka, priznala je Bas, ako zvuči da penzija treba da služi samo tome da se nekako spoji kraj s krajem. "Penzija nije milostinja", kaže Bas, nego ljudi za nju odvajaju celog radnog veka i to znatan novac.

Iako prosečna penzija prelazi 1.500 evra, za nju je potrebno raditi punih 45 godina. Kako to mahom nije slučaj, ili ljudi, posebno žene, imaju nekoliko godina bez plaćenog zaposlenja ili rade skraćeno radno vreme, to je penzija u stvarnosti niža.

Trenutno muškarci imaju oko 1.400 evra u proseku, a žene samo 940 evra. U međunarodnom poređenju, penzije u Nemačkoj su veoma niske u odnosu na plate – sada su na 48 odsto plata.



Sindikat preti – leteće perje

Kristijane Bener, šefica moćnog sindikata IG Metal koji ima dva miliona industrijskih radnika u članstvu, već je upozorila Merca: "Ako Vlada smanji državnu penziju, leteće perje".