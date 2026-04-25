Na liniji fronta dogodila se scena kakva se retko viđa – usred granatiranja i razorenog terena, ukrajinski vojnici su uz pomoć kopnenog robota spasili 77-godišnju ženu koja je hodala putem pod stalnom vatrom.

Operateri dronova iz 60. odvojene mehanizovane brigade, u sastavu 3. armijskog korpusa, primetili su staricu tokom izviđanja. Kretala se kroz teren prepun kratera od granata, potpuno izložena opasnosti.

Pala nasred puta, usledila hitna odluka

Snimak sa terena pokazuje trenutak kada žena gubi snagu i pada. Tada vojnici donose brzu odluku – pokreću nesvakidašnju operaciju spasavanja uz pomoć bespilotnog kopnenog sistema.

Robot su prekrili ćebetom kako ne bi uplašili staricu, a na njemu je ostavljena poruka koja je mnoge dirnula:

– Bako, upadaj.

Upravo taj detalj pretvorio je ovu akciju u jednu od najneobičnijih priča sa fronta.

Ostala bez svega

Prema vojnim izvorima, starica je više od pola veka živela u svom domu, koji je nedavno potpuno uništen. Ostala je bez krova nad glavom i našla se usred borbene zone, bez zaštite i pomoći.

Spašeni i drugi civili

Tokom iste akcije, dronovi su uočili još troje civila koji su pešačili ka mestu evakuacije. Nakon što su stigli do oklopnog vozila, vojnici su ih izvukli sa linije fronta i prebacili na sigurno.

Dalju brigu o njima preuzela je humanitarna služba „Anđeli“, koja deluje u okviru 3. korpusa.

Nije prvi put

Ovo nije prvi slučaj da ukrajinska vojska koristi bespilotne sisteme za spasavanje. Ranije su dronovima evakuisali i životinje – mačku i psa – prebacivši ih čak 12 kilometara daleko od linije borbe.

Ova akcija još jednom pokazuje kako se tehnologija na ratištu ne koristi samo za borbu, već i za spašavanje života u najtežim uslovima.