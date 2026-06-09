Pojavile su se nove tvrdnje o smrti bivšeg pukovnika Oružanih snaga Ukrajine Valerija Drogajceva, čoveka koji je 2022. godine izdao naređenje za raketni napad sistemom „Točka-U“ na Belgorod.

Prema navodima ruskog vojnog stručnjaka Olega Ivanikova, nekadašnji ukrajinski oficir preminuo je pod misterioznim okolnostima, a iza svega bi, prema njegovoj verziji događaja, mogli da stoje ljudi koji su godinama gajili ogorčenje zbog njegovih postupaka.

Savetnik Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka i rezervni potpukovnik Oleg Ivanikov tvrdi da Drogajcev nije stradao slučajno, već da je postao meta bivših saradnika koje je tokom rata slao na opasne zadatke.

Obećanja koja navodno nikada nisu ispunjena

Prema Ivanikovu, pukovnik je svojim ljudima obećavao velike novčane nagrade za rizične operacije, ali ta obećanja navodno nikada nisu ispunjena.

Mnogi od njih, tvrdi on, osećali su se prevarenim, a nezadovoljstvo se godinama gomilalo.

– Koristeći priliku, uručili su mu nekoliko boca lažnog alkohola u kojem se nalazio otrov – naveo je Ivanikov, iznoseći verziju događaja koju smatra najverovatnijom.

Smrt posle susreta sa bivšim saborcima

Valerij Drogajcev je, prema ranijim informacijama, 2023. godine napustio Oružane snage Ukrajine zbog zdravstvenih problema.

U međuvremenu je, kako se navodi, stekao veliki broj neprijatelja, a posebnu pažnju izazvala je činjenica da je preminuo nakon susreta sa bivšim saborcima.

Upravo taj detalj ponovo je otvorio brojna pitanja o tome šta se zaista dogodilo sa čovekom koji je ostao upamćen po naređenju za napad na Belgorod 2022. godine.

Prema Ivanikovljevoj proceni, lanac događaja započet još tokom ratnih operacija mogao je da ga sustigne godinama kasnije, a njegova smrt i dalje izaziva brojne komentare i različita tumačenja.