Nemačko Savezno tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog sumnje na špijunažu u vezi sa fišing napadima putem aplikacije Signal, koji su, prema navodima vlasti, ciljali političare, novinare i pripadnike vojske, izjavio je danas portparol tužilaštva za ARD.

Među metama napada bila je i predsednica Bundestaga Julija Klekner, preneo je Tagesšau.

Prema informacijama Špigla, poslanici gotovo svih poslaničkih grupa u Bundestagu bili su meta napada, dok su takve slučajeve javno potvrdile frakcije Socijaldemokratske partije i Levice.

Meta kampanje bili su, kako se navodi, i pojedini pripadnici NATO.

Na kontinuirane sajber napade putem Signala još u februaru su upozorile Savezna kancelarija za zaštitu ustava i Savezna kancelarija za bezbednost informacione tehnike, koje su prošle nedelje objavile dodatna bezbednosna uputstva.

U njima se navodi da kampanju "verovatno sprovodi sajber akter predvođenom drćavom", kao i da je ona i dalje aktivna i dobija na intenzitetu.

Napadači, kako se objašnjava, šalju poruke u kojima od korisnika traže da unesu PIN, otvore link ili skeniraju QR kod, čime dobijaju pristup podacima i kontaktima, a zatim mogu da se predstavljaju pod lažnim identitetom u internim grupama i šire napade dalje.

Iz kompanije Signal saopšteno je da su napadi sprovedeni "sofisticiranim fišing kampanjama" sa ciljem da korisnici sami otkriju osetljive informacije, ali da enkripcija i infrastruktura aplikacije nisu kompromitovani.

Slični napadi zabeleženi su od zime 2025. godine i u Velikoj Britaniji i Holandiji, a holandske obaveštajne službe i američki FBI ovu kampanju dovode u vezu sa ruskim obaveštajnim strukturama.