Penzioneri iz kategorije zaposleni i Republike bivše SFRJ danas dobijaju svoj novac, bez obzira da li penzije dobijaju preko tekućih računa, na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta.

Prethodno su penzije isplaćene penzionerima iz kategorije samostalne delatnosti, poljoprivredni i vojni.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate penzije za april, a prosečna aprilska penzija prema podacima PIO fonda iznosila je 56.848 dinara.

Vučić najavio veliki paket pomoći za penzionere

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na svečanom delu sednice izborne skupštine PUPS-a da država danas formalno zapošljava 553.000 ljudi više nego 2010. godine i najavio da će na velikom skupu Srpske naredne strane 27. i 28. juna u Beogradu biti predstavljen paket za penzionere, koji će poboljšati njihov ekonomski status.

- Nije reč o paketu u kojem će neko da dobije 1.000 ili 2.000 dinara, reč je o znatno većim sumama novca koji će u dobroj meri uticati na poboljšanje životnog standarda naših penzionera - ne samo kratkoročno, već i dugoročno – navodi Vučić.

On je istakao da je reč o velikom paketu koji država priprema, i da očekuje da će 27. ili 28. juna, na velikom SNS skupu u Beogradu, moći da objavi najveći deo tog paketa i veruje da će građani biti veoma zadovoljni.

U uslovima kada Međunarodni monetarni fond i Svetska banka najavljuju visoke stope rasta, kako je rekao Vučić, država razmišlja o dodatnim ekonomskih pogodnostima za građane, odnosno o velikom paketu za penzionere i o snižavanju cena lekova za kardiovaskularne bolesnike, za šećeraše i druge.

- Najveći problem nam je oko vitamina i lekova koje uzimamo neretko - od brufena, paracetamola do bensedina, ali za ovo što ljudi moraju da uzmu. Ne želim da neko umre sutra samo zato što nije imao 2.500 do 6.000 dinara da plati taj lek. Ako mi to spustimo za 20, 30 i 40 odsto, dodatno poboljšamo i ekonomski i socijalni status penzionera, onda sam siguran da će svako moći sebi da priušti lek i da niko zbog toga neće da strada, već će moći da se raduje svom životu, da se raduje svojoj deci, svojim unucima, svom partneru i da na najlepši način prožive te godine - kazao je Vučić.

Fond PIO će podeliti više od 115.000 paketa solidarne pomoći penzionerima ove godine

Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) Relja Ognjenović izjavio je pre nekoliko dana da će Fond PIO ove godine podeliti više od 115.000 paketa solidarne pomoći penzionerima, kao i da će PIO izdvojiti novac i za Olimpijadu penzionera.

Podsetio je da će ove godine više od 22.000 penzionera ići u srpske banje preko Fonda.

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