Putovanje u Rim za mnoge predstavlja ostvarenje sna, ali jedna turistkinja iz Sjedinjenih Američkih Država kući će poneti i uspomenu koju nije očekivala – račun za dva sladoleda od čak 44 evra.

Svoje iskustvo podelila je na društvenim mrežama kako bi upozorila druge putnike da pažljivo proveravaju cene i dodatke pre nego što naruče hranu ili piće u turističkim delovima italijanske prestonice.

Šok nakon pogleda na račun

Nikol En iz Floride tvrdi da je tokom boravka u Rimu svratila sa partnerom u poslastičarnicu u blizini čuvenog trga Piazza Navona.

Kako navodi, naručili su po jedan sladoled sa dve kugle, očekujući da će ukupna cena biti približno 14 dolara.

Međutim, iznenađenje je usledilo tek kada je pogledala račun.

„Shvatila sam tek kada sam videla račun“, napisala je u Fejsbuk grupi posvećenoj putovanjima po Italiji.

Kako je račun porastao na 44 evra?

Prema njenim tvrdnjama, umesto sladoleda sa dve kugle, dobili su veće porcije sa tri kugle, koje su koštale po 12 evra.

Na to su dodati i brojni prilozi koji su se posebno naplaćivali:

šlag – 2 evra,

mali makaron – 3 evra,

kanolo – 5 evra.

Kada su svi dodaci obračunati, cena jednog sladoleda dostigla je 22 evra, pa je ukupan račun za dve osobe iznosio 44 evra.

Turistkinja je kasnije priznala da je pretpostavila kako su pojedini dodaci uključeni u cenu i da nije očekivala dodatnu naplatu.

„Osim što je to bila turistička zamka, to je bio i najgori sladoled koji sam ikada probala“, napisala je.

Brojni turisti prijavili slična iskustva

Njena objava izazvala je veliku pažnju i brojne komentare drugih putnika.

Pojedini korisnici društvenih mreža naveli su da su i sami imali slična iskustva u najprometnijim delovima Rima, gde su cene često značajno više nego u manje turističkim četvrtima.

Neki su istakli da su upravo područja oko najpoznatijih znamenitosti, poput Piazza Navone, Fontane di Trevi i Panteona, mesta gde turisti najčešće plaćaju više nego što očekuju.

Zašto dolazi do ovakvih situacija?

Italija je jedna od najposećenijih turističkih destinacija na svetu, a Rim svake godine privlači milione posetilaca.

U mnogim ugostiteljskim objektima u centru grada cene dodataka, posebnih porcija i usluge mogu značajno povećati konačan račun.

Takođe, u Italiji je uobičajeno da se određeni dodaci naplaćuju posebno, čak i kada se gostima učini da su deo osnovne porudžbine.

Zbog toga turistički vodiči često savetuju posetiocima da pre naručivanja obrate pažnju na cenovnik, veličinu porcija i eventualne dodatne troškove.

Kako izbeći neprijatna iznenađenja?

Stručnjaci za putovanja preporučuju nekoliko jednostavnih koraka koji mogu pomoći da se izbegnu slične situacije:

Uvek proverite cenovnik pre naručivanja.

Pitajte da li se dodaci posebno naplaćuju.

Obratite pažnju na veličinu porcije koju naručujete.

Izbegavajte restorane i poslastičarnice neposredno uz najpoznatije turističke atrakcije.

Uporedite cene sa obližnjim lokalima pre nego što donesete odluku.

Turističke zamke nisu retkost

Iako većina posetilaca Rima iz grada odlazi sa lepim uspomenama, povremeno se pojavljuju priče o neočekivano visokim računima za hranu, piće ili usluge u najposećenijim delovima grada.

Iskustvo turistkinje iz Floride još jednom je podsetilo putnike da, bez obzira na destinaciju, nekoliko minuta pažljivog čitanja cenovnika može sprečiti neprijatna iznenađenja i nepotrebne troškove.