Ukrajina je u ranim jutarnjim satima pokrenula veliki napad na ciljeve duboko u Rusiji. Eksplozije su prijavljene u velikoj naftnoj rafineriji u Samari, kao i u vojnom elektronskom postrojenju u Čeboksariju, koje je povezano sa proizvodnjom opreme za dronove Šahed i ruske raketne sisteme.

Vlasti Samarske oblasti tokom noći proglasile su raketnu uzbunu i pozvale stanovnike da potraže sklonište. Iako guverner Vjačeslav Fedorjiščev nije prijavio štetu, snimci koje je pregledao nezavisni ruski portal Astra prikazuju eksplozije i požar u naftnoj rafineriji Kujbišev u Samari.

Postrojenje u vlasništvu kompanije Rosnjeft jedno je od najvećih za preradu nafte u regionu. Rafinerija je ranije obustavila rad nakon napada dronom u aprilu, a bila je meta i u januaru.

U Čuvaškoj Republici zvaničnici su potvrdili raketni napad na grad Čeboksari. Regionalni lider Oleg Nikolajev izjavio je da vlasti procenjuju broj eventualnih žrtava i razmere štete na infrastrukturi.

Prema navodima Astre, meta napada bila je fabrika VNIIR-Progres, ključni proizvođač antena „Kometa“, koje služe za zaštitu ruskih dronova od ukrajinskih sistema za elektronsko ratovanje.

Generalštab Ukrajine ranije je saopštio da ovo postrojenje proizvodi i satelitske prijemnike i navigacione antene za sisteme GLONASS, GPS i Galileo.

Moduli „Kometa“, proizvedeni u toj fabrici, koriste se u dronovima-kamikazama Šahed, balističkim raketama Iskander, krstarećim raketama Kalibr i navođenim avionskim bombama.

Tokom noći raketna uzbuna proglašena je i u Kurganskoj, Čeljabinskoj, Sverdlovskoj i Penzenskoj oblasti, kao i u Jamalo-Nenečkom autonomnom okrugu.

Odvojeno od toga, dronovi su pogodili Vladimirski region u Rusiji, izazvavši požare na dva infrastrukturna objekta, saopštio je guverner Aleksandar Avdejev. Nije bilo prijavljenih žrtava.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da je ruska protivvazdušna odbrana rano u sredu oborila 12 dronova koji su se približavali prestonici.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane tokom noći presreli i uništili 326 ukrajinskih dronova iznad 20 ruskih regiona. Ministarstvo nije prijavilo nijedno presretanje raketa, piše Kijev Post.

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