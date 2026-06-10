Prelaz je igrao ključnu ulogu u vojnoj logistici Moskve otkako je Rusija aneksirala Krim 2014. godine. Alternativne rute preko Armjanska i Perekopa značajno povećavaju udaljenost vojnog i civilnog transporta.

Vladimir Saldo, šef Hersonske oblasti, koga je postavio Kremlj, rekao je da je saobraćaj preko mosta obustavljen nakon napada i pozvao vozače da koriste alternativne pravce preko Armjanska i Perekopa.

Most je bio jedna od najkraćih ruta koje ruske snage koriste za prevoz osoblja i zaliha između poluostrva i južne Ukrajine.

Most prelazi lagunu Sivaš u uskom Čonharskom moreuzu, otprilike 140 kilometara jugoistočno od Hersona i oko 90 kilometara severno od Džankoja, glavnog ruskog vojnog čvorišta na severu Krima.

Prema Saldovim rečima, ruska protivvazdušna odbrana presrela je više od 20 dronova koji su se približavali prelazu, ali su neki stigli do svoje mete.

Napad se dogodio ubrzo nakon još jednog udara na isti most u nedelju, koji je obustavio saobraćaj vozila.

Do utorka ujutru, ruske vlasti nisu objavile kada će se normalan saobraćaj preko mosta nastaviti.

Napad je takođe deo tekuće kampanje Kijeva za prekid ruske logistike do Krima.

U drugoj polovini maja, Kijev je intenzivirao udare na transportne rute do Krima, što je rezultiralo nestašicom goriva na poluostrvu.

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