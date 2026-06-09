Ruske snage izvele su nove udare na skladišta municije i goriva, kao i na objekte transportne i energetske infrastrukture koje, prema navodima Moskve, koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi, mete su bili i privremeni punktovi raspoređivanja ukrajinskih jedinica i stranih plaćenika.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, od početka specijalne vojne operacije uništen je veliki broj ukrajinske vojne tehnike.

Moskva tvrdi da je od početka sukoba uništeno 671 avion, 284 helikoptera, 158.998 bespilotnih letelica, 661 protivvazdušni raketni sistem, 29.677 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila, 1.731 borbeno vozilo višecevnih raketnih sistema, 35.281 artiljerijsko oruđe i minobacač, kao i 63.687 jedinica specijalnih vojnih vozila.

Rusko Ministarstvo odbrane navodi da su poslednji napadi bili usmereni na ključne logističke i energetske objekte, sa ciljem da se oslabe sposobnosti ukrajinske vojske za dalje operacije.