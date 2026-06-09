"Udar šaheda u Holodnogirskom okrugu. Posledice se razjašnjavaju", navodi se u prvoj Telegram objavi Terehova, prenosi Ukrinform.

U kasnijoj objavi, gradonačelnik je pojasnio da se udar dogodio u stambenoj četvrti, da je pogođena jedna zgrada i dodao da su oštećene i "gradske mreže i susedna zgrada".

Kasnije je Terehov objavio da su dve osobe povređene u napadu ruskog drona na okrug Holodnogirsk.

Načelnik lokalne okružne vojne uprave (OVA) Oleg Sinegubov nešto kasnije je saopštio da je četrnaestogodišnja devojčica povređena u ruskom napadu na Holodnogirski okrug.