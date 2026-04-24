Nemački kancelar Fridrih Merc izjasnio se protiv trenutnog prijema Ukrajine u Evropsku uniju i naglasio da je neophodno razviti dugoročnu strategiju njenog približavanja evropskom bloku.

On je ovu izjavu dao u trenutku kada su se u evropskim krugovima pojavili pozivi da se, nakon finansijske pomoći Kijevu i novih sankcija Rusiji, ubrza proces i odmah otvore pregovori o članstvu Ukrajine u EU.

„Svima je jasno da je neposredno pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji, naravno, nemoguće“, poručio je Merc, prenose ruski mediji.

Kao moguće rešenje, nemački kancelar predlaže postepeni pristup, odnosno izradu jasne strategije koja bi Ukrajinu vodila ka punopravnom članstvu u budućnosti.

Prema njegovim rečima, takav model bi omogućio stabilnije i realnije približavanje Kijeva evropskim institucijama, uz istovremeno izbegavanje naglih i neodrživih političkih odluka.

U međuvremenu, prema navodima agencije Blumberg, postoji mogućnost da pregovori o članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji ipak budu pokrenuti već u narednim nedeljama, što dodatno pokazuje da unutar EU ne postoji jedinstven stav o ovom pitanju.

Ova izjava nemačkog kancelara dolazi u trenutku pojačanih geopolitičkih tenzija, ali i sve češćih inicijativa da se Ukrajina politički i institucionalno što pre veže za Evropsku uniju.