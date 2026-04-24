Samoproglašena Čečenska Republika Ičkerija označena je kao teroristička organizacija u Rusiji, nakon što ju je Rosfinmonitoring uvrstio na zvaničnu listu terorista i ekstremista. Informacija je objavljena na sajtu ove državne agencije.

Na zvaničnoj stranici Rosfinmonitoringa, Ičkerija se vodi kao „Organizacija Čečenske Republike Ičkerije“, a na listu su uvrštene i njene strukturne jedinice.

Ova odluka nadovezuje se na raniju presudu suda u Groznom, koji je već proglasio Ičkeriju terorističkom organizacijom i zabranio njeno delovanje na teritoriji Rusije.

Prema dostupnim podacima, zabrana se ne odnosi samo na osnovnu strukturu organizacije, već i na njene ogranke, kojih je identifikovano 29 u čak 14 evropskih zemalja.

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) ranije je saopštila da će nastaviti sa aktivnostima na identifikaciji i procesuiranju svih osoba koje su povezane sa ovom organizacijom.

Ovim potezom, ruske vlasti dodatno pooštravaju pristup prema strukturama koje smatraju bezbednosnom pretnjom, kako unutar zemlje, tako i van njenih granica.