Samoproglašena Čečenska Republika Ičkerija označena je kao teroristička organizacija u Rusiji, nakon što ju je Rosfinmonitoring uvrstio na zvaničnu listu terorista i ekstremista. Informacija je objavljena na sajtu ove državne agencije.
Na zvaničnoj stranici Rosfinmonitoringa, Ičkerija se vodi kao „Organizacija Čečenske Republike Ičkerije“, a na listu su uvrštene i njene strukturne jedinice.
Ova odluka nadovezuje se na raniju presudu suda u Groznom, koji je već proglasio Ičkeriju terorističkom organizacijom i zabranio njeno delovanje na teritoriji Rusije.
Prema dostupnim podacima, zabrana se ne odnosi samo na osnovnu strukturu organizacije, već i na njene ogranke, kojih je identifikovano 29 u čak 14 evropskih zemalja.
Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) ranije je saopštila da će nastaviti sa aktivnostima na identifikaciji i procesuiranju svih osoba koje su povezane sa ovom organizacijom.
Ovim potezom, ruske vlasti dodatno pooštravaju pristup prema strukturama koje smatraju bezbednosnom pretnjom, kako unutar zemlje, tako i van njenih granica.
