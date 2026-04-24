Na samitu na Kipru, zvaničnici su se složili da bi početni pristupni pregovori mogli da počnu u narednim nedeljama ili mesecima.

Novi zamah usledio je odmah nakon što je Mađarska povukla veto na dugo blokirani kredit od 90 milijardi evra za Kijev. Države članice su takođe usvojile novi paket sankcija protiv Rusije.



Po dolasku na samit, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozdravio je napredak, istakavši da ova odluka "nije samo pozitivna odluka, niti se radi samo o rečima, već i o opstanku".

Francuska i Nemačka nedavno su pripremile predlog takozvanog modela "pridruženog članstva".



Prema ovom faznom planu, Ukrajina bi se postepeno uključivala u programe EU, ali u skorijem periodu ne bi imala pravo glasa.

Belgijski premijer Bart De Vever takođe je podržao razgovore o takozvanom "modelu luka", koji podrazumeva postepenu saradnju kroz više nivoa integracije.



Zelenski je odlučno odbacio takve alternativne predloge, insistirajući da njegova zemlja zaslužuje punopravno članstvo.

"Ukrajini nije potrebno simbolično članstvo u Evropskoj uniji. Ukrajina se brani i, bez sumnje, brani i Evropu", rekao je Zelenski u izjavi koju je njegov kabinet objavio uoči dolaska na Kipar.

Bloomberg navodi da Zelenski nastoji da obezbedi obećanje o prijemu Ukrajine u EU već 2027. godine, kao deo mogućeg mirovnog sporazuma sa Rusijom.