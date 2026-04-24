Već na prvi pogled shvatila je da je lik „mame koja stalno govori ne“ zapravo inspirisan njome.

Viralni strip „Smaragdni ratnik“ i neobičan zlikovac

Stejsi, koja radi kao edukatorka za zdravlje i lični trener, podelila je na Instagramu najnovije izdanje sinovljevog stripa „Smaragdni ratnik“. U ovoj epizodi, glavni junak suočava se sa do sada najtežim protivnikom – mamom koja na svaki zahtev svoje dece odgovara odlučnim „ne“.

Inspiracija za ovu priču brzo je postala jasna.

„Sin mi je nedavno slavio rođendan i dobio poklon-bon za restoran. Stalno me je pitao da ga odvedem, ali uz sve obaveze bilo je teško pronaći vreme. Već smo slavili rođendan sa porodicom i prijateljima dva dana“, objasnila je Stejsi.

„Mama koja kaže ne“ postaje – mama koja kaže da

U stripu, situacija se menja kada se pojavi junak Smaragdni ratnik. On koristi „čarobni sprej“ koji mamu pretvara u osobu koja na sve odgovara sa „da“. Od tog trenutka, ona oduševljeno pristaje na svaki zahtev svoje dece.

Ova duhovita ideja brzo je privukla pažnju korisnika društvenih mreža.

Kreativnost deteta koja je oduševila hiljade ljudi

Stejsi priznaje da ju je sinovljev rad iskreno nasmejao.

„Strip je kreativan i urnebesan. Iako ne mislim da sam baš stalno mama koja govori ‘ne’, oduševljena sam njegovom maštom“, rekla je.

Objava je prikupila više od 17.000 lajkova, ali njoj je najdragoceniji bio trenutak kada su zajedno čitali strip.

„Gledao me je dok sam čitala naglas i oboje smo se smejali. Videla sam koliko je ponosan što me je nasmejao“, dodala je.

Važna poruka o roditeljstvu: „Ponekad morate biti zlikovac“

Iako joj je sinovljeva interpretacija bila zabavna, Stejsi ističe važnu poruku o roditeljstvu.

„Deca moraju da čuju ‘ne’. Ne možemo im ispuniti svaku želju. Trudim se da pronađem balans između igre, učenja i postavljanja granica“, objasnila je.

Na kraju, odlučila je da podeli ovu priču kako bi ohrabrila druge roditelje.

„Svi smo se našli u situaciji da su deca ljuta na nas. Biti dobar roditelj ne znači da vas dete voli u svakom trenutku. Važno je da im pomognemo da izrastu u stabilne i odgovorne ljude – čak i ako nas to ponekad pretvara u ‘zlikovce’“, zaključila je.