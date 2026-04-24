Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski odbacio je navode Rusije da su njene snage preuzele potpunu kontrolu nad Luganskom oblašću, kao i tvrdnje o zauzimanju velikih delova ukrajinske teritorije.



Zelenski je, tokom obraćanja novinarima, rekao da takve izjave "nisu istinite" i da se, kako je naveo, kontinuirano plasiraju tvrdnje o napredovanju ruskih snaga koje ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu, preneo je Ukrinform.

"To nije istina. Oni stalno svuda promovišu ovu priču da otimaju našu teritoriju, ali čak su i partneri koji su stalno govorili da će Rusija pobediti već prestali sa ovom pričom", rekao je Zelenski.



On je dodao da, uprkos teškoj situaciji i intenzivnim borbama, Ukrajina ne gubi rat i da je ukupni bilans teritorijalnih promena od početka godine, prema njegovim rečima, u korist Ukrajine.



Predsednik Ukrajine je takođe ocenio da ruske snage nemaju kapacitet za velike ofanzive i naveo da trpe značajne gubitke u ljudstvu.

U tekstu se navodi da je ranije načelnik Generalštaba Rusije Valerij Gerasimov tvrdio da ruske snage kontrolišu celu Lugansku oblast, što je ukrajinska strana negirala.