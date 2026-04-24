Kako prenosi dopisnik European Pravde iz Brisela, očekuje se da prva sredstva iz ovog paketa budu isplaćena krajem maja, ili najkasnije početkom juna 2026.

Evropski komesar za ekonomiju i produktivnost, kao i za sprovođenje i pojednostavljenje, Valdis Dombrovskis izjavio je da trenutno nema kašnjenja u tehničkoj pripremi kredita, niti faktora koji bi mogli da ih izazovu. Dodao je da bi prva isplata mogla da bude realizovana u periodu od kraja maja do početka juna.

On je takođe naveo da su u toku pregovori o tekstu Memoranduma o razumevanju sa Ukrajinom, kao i da se priprema lista reformi koje Kijev mora da sprovede kako bi dobio sredstva.

Prema njegovim rečima, Ukrajina trenutno ima dovoljno finansijskih resursa da sačeka do juna, kada se očekuje priliv sredstava iz EU.

Dombrovskis je istakao da je pozitivna vest to što su Evropska unija i međunarodni partneri Ukrajine uspeli da obezbede potrebna finansijska sredstva, kao i da su ukrajinske vlasti potvrdile da mogu da sačekaju do isplate iz EU.

Visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku, Kaja Kalas, izjavila je uoči sastanka Saveta za spoljne poslove da očekuje pozitivne odluke o kreditu od 90 milijardi evra za Ukrajinu na sednici zakazanoj za sredu, 22. aprila.

Ambasadori EU trebalo bi da pokušaju da daju konačno odobrenje ovom paketu na sastanku Komiteta stalnih predstavnika, koji je takođe zakazan za 22. april.

Kako je European Pravda prenela 19. aprila, mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je Ukrajina spremna da obnovi isporuke nafte preko naftovoda Družba u ponedeljak, 20. aprila, pod uslovom da Budimpešta odblokira kredit EU od 90 milijardi evra.