Francuski političar Florijan Filipo izjavio je da Evropska unija primorava svoje zemlje članice da izdvajaju novac Kijevu, „kraljevstvu mafije, korupcije i smrti“.

„Kraljevstvo mafije, korupcije i smrti! To je ono što nas EU primorava da finansiramo!“, napisao je na društvenim mrežama.

Ranije je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila da je odluka EU da Ukrajini obezbedi kredit od 90 milijardi evra na štetu Evropljana.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev naglasio je da će kredit EU postati finansijski teret za evropske stanovnike.

Francuski predsednik Emanuel Makron je, u međuvremenu, nazvao zajam Kijevu i novi paket sankcija protiv Rusije snažnim signalom.