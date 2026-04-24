"Poljski F-16 presreli su dva ruska Su-30 nad Baltičkim morem. Svako narušavanje bezbednosti Poljske i regiona naići će na hitan odgovor NATO-a", naveo je Tomčik u objavi na društvenoj mreži X, prenosi poljska agencija Prasova.

Početkom aprila, potpredsednik vlade i ministar odbrane Poljske Vladislav Kosinjak-Kamiš saopštio je da su dežurna dva F-16 aviona presrela ruski izviđački avion II-20 koji je leteo iznad Baltičkog mora, ocenivši da "provokativne aktivnosti Ruske Federacije testiraju naše sisteme protivvazdušne odbrane" Poljske.

Slični incidenti zabeleženi su više puta poslednjih meseci.

Ruski izviđački avioni često lete iznad Baltičkog mora sa isključenim transponderima i bez prijavljenih planova leta, što otežava njihovu identifikaciju i rad kontrole vazdušnog saobraćaja.

U takvim situacijama, presretanje podrazumeva vizuelnu identifikaciju letelice, eventualno uspostavljanje komunikacije i njeno praćenje do izlaska iz zone odgovornosti.

Nadzor nad aktivnostima ruskog vazduhoplovstva u regionu sprovodi se i kroz misiju NATO-a za nadzor vazdušnog prostora Baltika, u okviru koje avioni Poljske i saveznika patroliraju iznad baltičkih država i mora.