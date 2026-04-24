Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje pravnog statusa neregulisanih donatora sperme.

Albon, američki državljanin koji se na internetu predstavlja kao „Džo Donor“, tvrdi da je otac više od 180 dece, ali je sada izgubio pravnu bitku da bude upisan u krštenicu četvorogodišnjeg deteta.

Zašto je sud odbio priznavanje očinstva

Sudija porodičnog suda, ser Endru Makfarlan, odbacio je zahtev za priznavanje očinstva uz obrazloženje da je Albonovo delovanje kao donatora – nelegalno.

„Činjenice u ovom slučaju su ekstremne“, naveo je sudija u obrazloženju presude.

Sud je takođe procenio da postoji realna mogućnost da bi Albon pokušao da se uključi u život deteta kao aktivan roditelj, što bi moglo da izazove dodatnu nesigurnost i stres za majku.

„Majka ne bi znala kada bi ili da li bi se on ponovo pojavio, što bi za nju bilo uznemirujuće“, dodao je sudija.

Ko je Robert Albon, poznat kao „Džo Donor“

Robert Albon već više od deset godina deluje kao neregulisani donator sperme. Svoje usluge promoviše putem društvenih mreža poput Fejsbuka i Instagrama, a pojavljivao se i u brojnim televizijskim emisijama.

U sudskim dokumentima naveo je da želi da zaštiti svoju biološku decu od problema sa identitetom, kroz koje je i sam prošao, jer je kao dete bio usvojen i nije znao ko su mu biološki roditelji.

Raniji sudski sporovi i kontroverze

Ovo nije prvi put da je Albon u centru pravnih sporova. Tokom poslednjih godina učestvovao je u više slučajeva vezanih za očinstvo i starateljstvo:

godine sud je odlučio da ne bude upisan kao otac drugog deteta

godine odbijen mu je zahtev za starateljstvo nad još dvoje dece

očinstvo mu je priznato samo u jednom slučaju, ali bez prava na kontakt sa detetom

Tokom sudskih postupaka, iznete su i ozbiljne optužbe da targetira ranjive žene, dok su ga pojedine sudije opisale kao osobu kojoj nedostaje empatija i koja ima potrebu za kontrolom.

Šta ova odluka znači

Odluka suda ukazuje na složenost pravnog okvira kada je reč o donaciji sperme van medicinski regulisanih sistema. Iako biološko očinstvo može biti nesporno, pravni status roditelja zavisi od mnogo faktora – uključujući način na koji je dete začeto i potencijalni uticaj na njegovu dobrobit.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko je važno jasno regulisati ovakve situacije, kako bi se zaštitili interesi deteta i svih uključenih strana.