Vlada Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi da uvede streljanje, elektrošok i gušenje gasom kao metode izvršenja smrtne kazne za osobe osuđene za najteža savezna krivična dela, navodi se u izveštaju Ministarstva pravde objavljenom u petak, u kojem se ukazuje na probleme sa nabavkom lekova za smrtonosne injekcije.

Izveštaj predstavlja ispunjenje obećanja predsednika Donalda Trampa da će u svom drugom mandatu ponovo pokrenuti primenu smrtne kazne. Tokom njegovog prvog mandata, koji je završen 2021. godine, izvršeno je 13 pogubljenja na saveznom nivou, čime je okončana dvodecenijska pauza, a sve egzekucije sprovedene su smrtonosnim injekcijama u poslednjim mesecima njegove administracije.

Vršioc dužnosti državnog tužioca Tod Blanš, koji je objavio izveštaj, odobrio je pokretanje postupaka za izricanje smrtne kazne protiv devet osoba, nakon što je Tramp ukinuo moratorijum na savezne egzekucije koji je uveo njegov prethodnik Džo Bajden.

„Među preduzetim merama su ponovno usvajanje protokola za smrtonosnu injekciju korišćenog tokom prve Trampove administracije, proširenje tog protokola kako bi obuhvatio i druge metode izvršenja poput streljanja, kao i pojednostavljenje internih procedura radi ubrzanja procesa u slučajevima smrtne kazne“, navodi se u saopštenju.

„Pod vođstvom predsednika Trampa, Ministarstvo pravde ponovo sprovodi zakon i stoji uz žrtve“, rekao je Blanš.

U izveštaju je Blanš naložio Federalnom zavodu za zatvore da izmeni protokol izvršenja kazne „kako bi uključio dodatne, ustavne načine pogubljenja koji su već predviđeni zakonima pojedinih saveznih država“, navodeći starije metode poput streljanja i elektrošoka, kao i novu metodu gušenja gasom, koju je Alabama uvela 2024. godine.

„Ova izmena će pomoći da Ministarstvo bude spremno da sprovede zakonita pogubljenja čak i u slučaju da određeni lek nije dostupan“, navodi se u izveštaju.

Džo Bajden, demokrata, ublažio je kazne za 37 osoba koje su čekale izvršenje smrtne kazne na saveznom nivou, tako da su na smrtnoj kazni ostala još samo trojica muškaraca.