U Srbiji će danas u toku većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo, dok će sredinom dana i posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, doći do pojave kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, različitih smerova, pri pljusku jak, dok će temperature biti od 12 do 34 stepena.

U toku noći u Vojvodini će doći do jačeg naoblačenja sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, duvaće slab i umeren vetar, različitih smerova, a najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena.

Upozorenje

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno meteorološko upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode.

Kako su najavili, grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom očekuju se:

u sredu (10.juna) posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima Srbije, kao lokalna pojava

u toku noći između srede i četvrtka (10/11.juna) u Vojvodini i donjem Podrinju u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske

u četvrtak (11.juna) tokom dana u centralnoj i južnoj Srbiji.

- Za konkretne lokacije izdavaćemo hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - dodaju iz RHMZ.

Kakvo nas vreme čeka za vikend i naredne dane

Za dane vikenda i u ponedeljak možemo očekivati sveža jutra sa temperaturama od devet do 14 stepeni. Dnevne temperature će i dalje biti ispod proseka za ovo doba godine, uglavnom od 22 do 26 stepeni. Promenljiva oblačnost može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak, u subotu prvenstveno u Vojvodini, a u nedelju u oblastima južnije od Save i Dunava. I tokom vikenda će duvati umeren i jak severozapadni vetar.

Dobra vest je da se od utorka i srede očekuje pretežno sunčano vreme uz postepeni porast temperatura.

Prema dugoročnijim izgledima koje objavljuje RHMZ, stabilno i natprosečno toplo vreme sa temperaturama od 27 do 33 stepeni vratiće nam se u periodu od 21. juna do kraja meseca.