Ukrajinska Državna poreska služba saopštila je da je otkrila tragove velike šeme pranja novca i iznošenja kapitala kroz fiktivne međunarodne trgovinske poslove vredne oko 4,5 milijardi dolara.

Prema navodima ukrajinskih vlasti, u sporne transakcije bilo je uključeno više od 2.300 kompanija, od kojih su mnoge nakon obavljenih poslova praktično nestale iz poslovnih evidencija, prenosi Kijev independent.

Sumnju su izazvale firme čiji su vlasnici ili direktori istovremeno upravljali stotinama drugih preduzeća.

Direktorka Državne poreske službe Ukrajine Lesja Karnauh izjavila je da je identifikovano sedam osoba koje su istovremeno osnivači ili direktori više od 500 kompanija, dok se pod njihovom kontrolom nalazi ukupno više od 7.000 poslovnih subjekata.

Istraga je pokazala i da su brojne sumnjive firme koristile iste IP adrese, podnosile izveštaje sa zajedničkih računarskih mreža i bile registrovane na identičnim adresama.

U Kijevu je na jednoj adresi registrovano čak 20 kompanija, dok su u Lavovu dve adrese služile kao sedište za 10, odnosno 13 preduzeća.

Slučaj je otkriven nakon što je Narodna banka Ukrajine prijavila veliki broj kršenja rokova za završetak međunarodnih platnih transakcija u periodu od 2024. do prvog kvartala 2026. godine.

Poreska služba pripremila je analitičke izveštaje za 557 kompanija, koji će biti prosleđeni ukrajinskom tužilaštvu radi daljeg postupanja.