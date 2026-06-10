Pevačica Katarina Grujić je godinama u braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem sa kojim je dobila ćerku Katju.
Pre nego je stupila u brak Katarina je nekoliko partnera predstavila javnosti, a nedavno je priznala i da je bila u vezi sa oženjenim muškarcem.
- Imala sam situaciju da sam bila sa jednim momkom u vezi i nisam znala da je oženjen, iako su to znali njegova najbolja drugarica i svi. On mi je govorio kako ima papire za razvod - rekla je Katarina Grujić u jednoj emisiji, a na pitanje da li je reč o poznatom fudbaleru koji je u medijima bio poznat zbog brojnih afera, pevačica nije želela da odgovori.
Ima stan u luksuznom naselju
Inače, Katarina Grujić i Marko Gobeljić imaju luksuzan stan u popularnom beogradskom naselju.
Kaća voli da novac ulaže u nekretnine, pa su nedavno ona i suprug pokrenuli jedan biznis.
Pevačica je odlučila da uloži u kuće i već neko vreme izdaje dve luksuzne nekretnine u Kolašinu u Crnoj Gori.
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