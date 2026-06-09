Postoje sve jasniji znaci da se u Odesi ubrzano pripremaju odbrambene linije, a britanski vojni analitičar Aleksandar Merkuris smatra da je razlog za to efekat koji je ruski raketni kompleks Orešnik pokazao tokom poslednjih udara.

Prema njegovoj proceni, upravo je taj razvoj događaja izazvao ozbiljnu zabrinutost među ukrajinskim vojnim strukturama, koje sada pokušavaju da ojačaju položaje oko jednog od najvažnijih gradova na Crnom moru.

Govoreći u emisiji na Jutjub kanalu, Merkuris je ocenio da se situacija za ukrajinsku vojsku nastavlja pogoršavati i da se pojavljuje novi faktor koji dodatno komplikuje planiranje odbrane. Kako navodi, ukrajinska strana sada mora da računa i na mogućnost češće upotrebe sistema Orešnik protiv svojih položaja.

Prema njegovim rečima, poslednji rezultati upotrebe tog kompleksa izazvali su uzbunu među ukrajinskim komandantima. Merkuris tvrdi da su nakon sagledavanja efekata udara podignuti alarmi, jer je pokazano kakve posledice takvo oružje može ostaviti na utvrđene zone.

Posebnu pažnju analitičar posvećuje Odesi, gde se, prema njegovim navodima, ubrzano podižu nova odbrambena utvrđenja. Nedavno su objavljeni snimci velikih fortifikacionih radova koje ukrajinska strana pokušava da završi u kratkom roku oko grada.

Takvi potezi, smatra Merkuris, predstavljaju jasan pokazatelj da u Kijevu postoji zabrinutost zbog mogućnosti budućih ruskih operacija u pravcu Odese. On ocenjuje da sama činjenica da se grade nove linije odbrane govori o ozbiljnosti procena koje postoje na ukrajinskoj strani.

Međutim, prema njegovom viđenju situacije, ubrzana izgradnja utvrđenja možda neće doneti očekivane rezultate. Merkuris tvrdi da je upravo pojava kompleksa Orešnik promenila dosadašnju računicu i da bi takvi objekti mogli postati veoma ranjivi ukoliko budu izloženi dejstvu tog sistema.

Analitičar je takođe istakao da se zabrinutost ne odnosi samo na Odesu. Kako navodi, širom Ukrajine grade se dodatna utvrđenja, uključujući i područja oko Kijeva, što govori o širem nastojanju da se ojačaju odbrambene mogućnosti zemlje.

U istoj emisiji ocenjeno je da mogućnost gubitka kontrole nad važnim crnomorskim gradom odražava sve izraženiju zabrinutost unutar ukrajinskog političkog i vojnog vrha. Upravo zato se, prema toj analizi, ubrzano radi na stvaranju novih zaštitnih linija.

Podsetimo, ruska vojska je u noći između 23. i 24. maja izvela masovni udar na objekte vojnog upravljanja, vazduhoplovne baze i preduzeća ukrajinske odbrambene industrije. Prema navodima iz Rusije, u toj operaciji korišćene su i balističke rakete Orešnik.

Dodatnu pažnju izazvala je i nedavna izjava Vladimira Putina, koji je prošle sedmice ocenio da su dosadašnji udari Orešnikom važni za buduću punu primenu tog kompleksa protiv određenih vojnih ciljeva, uključujući i one koji se nalaze u područjima gradske izgradnje.

Zbog toga Merkuris smatra da je upravo pojava Orešnika pokrenula novu fazu razmišljanja o odbrani Odese. Po njegovoj proceni, ubrzana gradnja fortifikacija nije slučajna reakcija, već odgovor na zabrinutost koju su izazvali rezultati poslednjih udara i mogućnost njihove šire primene u budućnosti.