Sve više ljudi traži mir van gradskih gužvi, a upravo takvu priliku nudi imanje koje se prodaje u selu Tuđin, u opštini Osečina. Reč je o nekretnini koja može biti odličan izbor za porodično domaćinstvo, vikendicu ili život u prirodi, a cena iznosi svega 10.000 evra.

Imanje se nalazi na građevinskoj parceli površine 8,5 ari, sa direktnim izlazom na asfaltni put, što omogućava lak pristup tokom cele godine.

Kuća spremna za uređenje po želji novog vlasnika

Na placu se nalazi spratna kuća starije gradnje, koja je trenutno u fazi sređivanja. To budućem vlasniku ostavlja mogućnost da objekat renovira i prilagodi sopstvenim potrebama i željama.

Pored kuće, u dvorištu se nalazi i pomoćni objekat koji može poslužiti za odlaganje alata, poljoprivrednu opremu ili druge potrebe domaćinstva.

Struja i voda već obezbeđeni

Jedna od važnih prednosti ovog imanja jeste činjenica da su priključci za struju i vodu već obezbeđeni, što značajno olakšava buduće radove i useljenje.

Lokacija koja privlači pažnju

Posebnu vrednost nekretnini daje njena lokacija. Plac se nalazi na lepom i mirnom mestu, tačno preko puta seoske crkve, u okruženju prirode i seoskog ambijenta.

Prema katastarskim podacima, reč je o parceli broj 1094 u katastarskoj opštini Tuđin, opština Osečina.

Cena svega 10.000 evra

Za plac od 8,5 ari sa kućom, pomoćnim objektom i priključcima za struju i vodu, vlasnik traži 10.000 evra, što ovu nekretninu svrstava među povoljnije ponude na tržištu.