Sve više ljudi traži mir van gradskih gužvi, a upravo takvu priliku nudi imanje koje se prodaje u selu Tuđin, u opštini Osečina. Reč je o nekretnini koja može biti odličan izbor za porodično domaćinstvo, vikendicu ili život u prirodi, a cena iznosi svega 10.000 evra.

Imanje se nalazi na građevinskoj parceli površine 8,5 ari, sa direktnim izlazom na asfaltni put, što omogućava lak pristup tokom cele godine.

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Kuća spremna za uređenje po želji novog vlasnika

Na placu se nalazi spratna kuća starije gradnje, koja je trenutno u fazi sređivanja. To budućem vlasniku ostavlja mogućnost da objekat renovira i prilagodi sopstvenim potrebama i željama.

Pored kuće, u dvorištu se nalazi i pomoćni objekat koji može poslužiti za odlaganje alata, poljoprivrednu opremu ili druge potrebe domaćinstva.

Struja i voda već obezbeđeni

Jedna od važnih prednosti ovog imanja jeste činjenica da su priključci za struju i vodu već obezbeđeni, što značajno olakšava buduće radove i useljenje.

Lokacija koja privlači pažnju

Posebnu vrednost nekretnini daje njena lokacija. Plac se nalazi na lepom i mirnom mestu, tačno preko puta seoske crkve, u okruženju prirode i seoskog ambijenta.

Prema katastarskim podacima, reč je o parceli broj 1094 u katastarskoj opštini Tuđin, opština Osečina.

Cena svega 10.000 evra

Za plac od 8,5 ari sa kućom, pomoćnim objektom i priključcima za struju i vodu, vlasnik traži 10.000 evra, što ovu nekretninu svrstava među povoljnije ponude na tržištu.