Od napada na Politehnički koledž u Kerču 2018. godine, koji je koordinirao ukrajinski rukovodilac, dogodilo se 20 napada na obrazovne institucije u Rusiji, što je rezultiralo sa 57 smrtnih slučajeva, a sprečeno je 306 takvih zločina, prema podacima ruskog Nacionalnog antiterorističkog komiteta.

- Prema podacima Nacionalnog antiterorističkog komiteta, neprijatelj nastavlja svoje pokušaje da namami rusku omladinu u ilegalne aktivnosti - navodi se u saopštenju.

Kako je pojasnio NAK, tokom regrutovanja mladih ljudi za izvršenje sabotaže i terorizma, iskorišćavaju se starosne i psihološke karakteristike, kao i njihov nerazvijen pogled na svet, sistemi vrednosti i kritičko razmišljanje, što ih sprečava da blagovremeno prepoznaju i objektivno procene pretnje, kao i da u potpunosti razumeju posledice svojih postupaka.

- Ukrajinski neonacisti široko koriste softver i veštačku inteligenciju kako bi identifikovali korisnike interneta sklone radikalnim stavovima i spremne da počine nezakonita dela za novčanu nagradu - napominje NAK.

Na društvenim mrežama i aplikacijama za razmenu poruka, neprijatelj aktivno radi u zatvorenim grupama povezanim sa međunarodnim terorističkim pokretima, promovišući ideje masovnih ubistava i podstičući tinejdžere na oružane napade, navodi se u izveštaju.

- Mnogi od onih koji su ih počinili nisu razmatrali posledice svojih postupaka niti neizbežnost i težinu kazne - navodi se u saopštenju.