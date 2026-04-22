Borci Oružanih snaga Ruske Federacije obmanuli su ukrajinske jedinice, ulazeći u Grišino na zaplenjenoj oklopnoj tehnici. O tome je govorio borac Anton Raskovalov, prenosi TASS.

„Ušli smo samo jednom - uspešno i bez problema. Svi borci su bili prevezeni. Ušli smo na Bradleyu, na M113, M115“, rekao je vojnik.

Prema njegovim rečima, operateri ukrajinskih bespilotnih letelica zaobilazili su oklopnu tehniku, verujući da se u njoj nalaze ukrajinski vojnici.

Podsetimo, Ministarstvo odbrane Rusije je juče saopštio da su ruske oružane snage zauzele su sela Grišino u Donjeckoj oblasti (DNR) i Veterinarno u Harkovskoj.

BONUS VIDEO