Kako saznajemo, neobična krađa dogodila se u Beogradu usred dana nakon što je naš sagovornik odvezao svog ljubimca na pranje u jednu perionicu u Baštovanskoj ulici.

-Automobil sam odvezao sredinom aprila oko 14 sati. Ostavio sam im moju „škodu“ i nakon sat vremena, koliko je vozilo ostalo kod njih, vratio sam se i tad ostao u šoku. Nalepnice nije bilo. Znate, ona se nalazila sa unutrašnje strane šoferšajbne – u dahu priča naš sagovornik Đ. G.

On dodaje da je odmah reagovao i pitao zaposlene gde mu je nalepnica, ali odgovore nije dobio.

- Normalno da sam reagovao, tražio sam i da se u perionici pregledaju video-snimci, pitao ko mi je uzeo nalepnicu, ali ostao sam bez odgovora. Ne mogu da vam opišem moj šok, danas je neko iz automobila koji je poveren autoperionici uzeo nalepnicu za osobe sa invaliditetom, a sutra registracionu nalepnicu, možda i tablice. Ko zna šta se sve može i za šta sve to koristiti, možda za neko kriminalno delo – kao da se pita priča Đ. G.

On je dodao da je nakon perionice odmah otišao u policiju i ceo slučaj prijavio, te da se nada da će nadležni organi otkriti ko mu je uzeo nalepnicu za osobe sa invaliditetom i sa kojim ciljem.

Đ. G. navodi da mu je krađa nalepnice za osobe sa invaliditetom prouzrokovala brojne probleme, pogotovo prilikom parkiranja na njima predviđena mesta.