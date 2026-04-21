Ruske oružane snage su u martu i aprilu preuzele kontrolu nad 34 naselja LNR, potvrdio je Gerasimov. Na teritoriji Donbasa živi oko 200.000 ljudi i napuštanje te teritorije bio bi korak unazad i oslabilo bi moral ukrajinske vojske, ukazuje predsednik Zelenski.

Zelenski: "Razgovarao sam sa Ursulom o novom paketu podrške"

Predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen o deblokadi paketa podrške za Ukrajinu u vrednosti od 90 milijardi evra. "Razgovarao sam sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. Pre svega, razgovarali smo o deblokadi paketa podrške od 90 milijardi evra. Ta sredstva će ojačati ne samo Ukrajinu, već i celu Evropu, i važno je da ih uskoro počnemo dobijati. Sve neophodne mere sa ukrajinske strane su preduzete", rekao je Zelenski.

Donbas postaje "Donilend"?

Ukrajinski pregovarači su, prema navodima američkog lista The New York Times, u okviru mirovnih razgovora razmatrali neobičan simboličan predlog da se deo Donbasa nazove "Donilend".

Stiglo upozorenje iz Ukrajine

Nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naveo da smatra da bi Rusija mogla da proširi svoje napade i pokrene novu veliku ofanzivu, usledio je talas reakcija iz Estonije.

Putin: "Pobeda je naša"



Pobeda Rusije u ratu u Ukrajini je već očigledna svima, uključujući i Kijev, koji već razmišlja o tome kako će tamošnje rukovodstvo morati da "formalizuje" situaciju budućom pobedom ruske strane, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Zelenski: Sprovodimo analizu ratnih planova Rusije

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kazao je da je sprovode detaljnu analizu ažuriranih ratnih planova Rusije. "Komanda Oružanih snaga Ukrajine ima jasno razumevanje šta tačno neprijatelj planira i koje prioritete je političko rukovodstvo Rusije postavilo svojoj vojsci. Mi ćemo reagovati i suprotstaviti se. Nažalost, smanjenje sankcija i političkog pritiska naših partnera na agresora dovelo je do delimičnog povećanja vojnih ambicija Rusije. Ipak, naše dugometne sankcije, sve veća upotreba dronova na frontu i aktivno delovanje naših jedinica pružiće adekvatan odgovor okupatoru. Danas sam odobrio listu naših narednih operacija", kazao je Zelenski.

"Flešova" kuća uništena nakon ruskog napada dronom

Serhij Beskrestnov, savetnik ministra odbrane Ukrajine poznat po pozivnom znaku "Fleš", pokazao je svoju kuću uništenu nakon ruskog napada dronom. Naveo je da su ruske snage lansirale pet mlaznih dronova na dom njegove porodice, u pokušaju da ubiju sve ukućane. "Mogao sam da poverujem u pokušaj atentata na mene lično, u sabotažu, ali nikada nisam mogao da zamislim da će neprijatelj poslati pet mlaznih 'šahed' dronova na civilnu kuću moje porodice kako bi ubio sve", rekao je Beskrestnov. Dodao je i da se trenutno nalazi u gipsu i da će, kako kaže, "verovatno još dugo biti".

Rusi izveli napad na Donjecku

Ruske trupe izvele su napad u Donjeckoj oblasti, pri čemu je povređeno pet civila, saopštio je načelnik Slovjanske gradske vojne administracije Vadim Lijah. "U 13.50 neprijatelj je ponovo napao Slovjansk. Višecijevni raketni bacač pogodio je kolovoz u centralnom delu grada. Prema preliminarnim informacijama, pet osoba je povređeno", rekao je zvaničnik.

Ruska vojska zauzela Grišino

"Ruske oružane snage zauzele su sela Grišino u Donjeckoj oblasti (DNR) i Veterinarno u Harkovskoj", izvestilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Putin: Rusija nastavlja rad na stvaranju bezbednosne zone na granici sa Ukrajinom

Ruske vlasti nastaviće da rade na stvaranju bezbednosne zone na granici sa Ukrajinom, najavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin. "Nastavićemo da delujemo na taj način dok ne eliminišemo pretnju našim pograničnim regionima", rekao je Putin. On je rekao da je potrebno sprovođenje mera za pomoć lokalnom stanovništvu koje je pogođeno poplavama, uključujući i ono u Kurskoj oblasti. "Već smo o tome razgovorali sa vladom i ponovo ćemo o tome razgovarati. Moramo stvoriti uslove da ljudi ostanu na svojoj zemlji i da imaju priliku ne samo da obnove sve što je izgubljeno, već i da krenu napred i razvijaju se", rekao je Putin, a prenosi agencija Interfaks.

SBU: Pogođena ruska naftna pumpa "Samara"

Dronovi iz Centra za specijalne operacije "Alfa" SBU izazvali požar velikih razmera na linijskoj proizvodno-dispečerskoj stanici "Samara" u naselju Prosvet, Samarska oblast, Rusija, saopštili su izvori iz SBU, prenosi Ukrinform.

"Na ovoj stanici se meša nafta sa visokim i niskim sadržajem sumpora iz različitih nalazišta kako bi se formirala nafta Ural za izvoz. Objekat je važna komponenta infrastrukture za transport nafte Ruske Federacije", obavestio je izvor.

Prema preliminarnim podacima, dronovi SBU oštetili su pet rezervoara kapaciteta 20.000 kubnih metara sirove nafte.

(Ukrinform)

Zelenski potpisao zakon o industrijskom bezviznom režimu sa EU

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon kojim se akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti i sistem tehničke regulative u Ukrajini usklađuju sa zahtevima Evropske Unije.

Zakon predstavlja korak ka zaključivanju Sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda, poznatog kao industrijski bezvizni režim, i daljoj integraciji Ukrajine u unutrašnje tržište EU, preneo je Ukrinform.

Stotine vatrogasaca se i dalje bore sa požarom u ruskoj luci na Crnom moru

Oko 246 vatrogasaca i dalje se bore sa požarom u ruskoj crnomorskoj luci Tuapse više od 24 sata od napada ukrajinskog drona, saopštile su lokalne vlasti.

Peskov: Rusija spremna za tranzit nafte Mađarskoj, ali sve zavisi od Kijeva

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Rusija i dalje tehnološki spremna da nastavi tranzit nafte Mađarskoj preko naftovoda "Družba", ali da nastavak isporuka zavisi od postupaka Kijeva.

"Ruska strana ostaje tehnološki spremna. Imamo ugovorne obaveze sa Mađarskom", rekao je Peskov novinarima, prenele su RIA Novosti.

Dodao je da su isporuke obustavljene nakon, kako je naveo, "ucene kijevskog režima".

"Imamo ugovorne obaveze sa Mađarskom, ali nakon što je počela ucena kijevskog režima, ove isporuke su obustavljene. Sve zavisi od kijevskog režima: da li će ponovo otvoriti gasovod i prestati sa ucenom", naveo je Peskov.

(RIA Novosti, Tanjug)

Ruska bomba od 3 tone pogodila je Kostjantinovku

(Izvestija)

Ukrajinski dronovi napali železnicu u Rostovskoj oblasti

Dronovi ukrajinskih snaga napali su noćas železničku prugu u Rostovskoj oblasti Ruske Federacije u blizini lokacije vojne jedinice, prenosi Ukrinform.

Serija eksplozija čula se u Novočerkasku i okolnim naseljima. Konkretno, pogodak je zabeležen u blizini železničke pruge u selu Persijanivski, Oktjabrski okrug. 1,6 kilometara od mesta nalazi se vojna jedinica, a 800 metara dalje dugo vremena nalazila se jedinica za popravku i održavanje.

Napad na stanici Lihaja izazvao je značajna kašnjenja vozova. Putnici su potvrdili privremenu obustavu saobraćaja u lokalnim sobama za razgovor.

Izvestija je prenela da je železnički saobraćaj je nastavljen nakon što je bio obustavljen zbog oštećenja infrastrukture izazvanog spoljnim smetnjama u vidu pada krhotina bespilotne letelice. "Šteta je popravljena", objavio je Telegram kanal.

(Ukrinform, Izvestija)

Rusija napala Ukrajinu sa 145 dronova i raketa

Veliki ruski napad na Ukrajinu koji je noćas počeo traje i dalje, saopštila je ukrajinska vojska u jutrosnjem saopštenju, sa najmanje 143 drona i dve rakete ispaljene do sada.

Ruske snage su napale Ukrajinu sa dve balističke rakete Iskander-M i 143 dronova tipa Šahed, Gerbera, Italma i drugih tipova, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

Napad je još uvek u toku i nekoliko ruskih dronova se još uvek nalazi u ukrajinskom vazdušnom prostoru, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo u izveštaju u 8 časova.

Zvaničnici su rekli da je najmanje 22 drona pogodilo 17 lokacija, a na sedam lokacija zabeležen je pad ostataka drona.

EU spremna da otključa zajam od 90 milijardi evra za Ukrajinu

Evropska unija i Mađarska su saglasne oko potrebe da se Ukrajini odobra zajam od 90 milijardi evra, izjavio je odlazeći mađarski premijer Viktor Orban.

Kremljom naklonjeni lider bio je jedina prepreka ključnom finansiranju koje je promovisala EU, a njegov naslednik Peter Mađar je rekao da teži glatkijim vezama sa Briselom i da istovremeno vodi računa o finansijskim interesima Budimpešte.

Raste broj povređenih u napadu na Sumi

Načelnik Sumske regionalne vojne uprave, Oleg Grigorov, saopštio je da je broj ranjenih u ruskom napadu bespilotnim letelicama na Sumi porastao na 15.

Među povređenima su troje dece: devojčice od 13, 15 i 17 godina. Oni su hospitalizovani, a lekari im pružaju neophodnu pomoć.

(Ukrinform)

Zelenski: Napuštanje Donbasa strateški poraz

Povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa, na čemu Rusija i dalje insistira, bio bi strateški poraz za Ukrajinu. Takav potez bi povukao nekoliko ozbiljnih rizika, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

U intervjuu za Fakte, šef države je napomenuo da Odbrambene snage održavaju prisustvo ne samo u Donjeckoj oblasti već i u delu Luganske oblasti. Naglasio je da bi povlačenje iz Donbasa oslabilo Ukrajinu, jer su u regionu izgrađena utvrđenja.

Dodaje da približno 200.000 ljudi živi na teritoriji Donbasa koju kontroliše vlada. Napuštanje te teritorije bio bi korak unazad i oslabilo bi moral ukrajinske vojske, kaže Zelenski.

"Pitanje je koliko je ljudi već tamo poginulo. Verujem da je ovaj korak u ovom trenutku neodgovoran. Kakve bezbednosne garancije daju Ukrajini? Slušajte, ako nema partnera prisutnih na liniji kontakta, zašto onda Rusi ponovo ne pokrenu ofanzivu posle nekog vremena? Zašto ne? Jednostavno ne razumem zašto? Ne vidim nikakav razlog. Šta će ih zadržati? Šta? SAD kažu, na primer, predsednik Tramp. Predsednik Tramp – dve i po godine. A šta ćemo onda da radimo?", upitao je Zelenski.

(Unijan)

Meljnik u UN: Ukrajina odbacuje ruske ultimatume

Stalni predstavnik Ukrajine pri UN Andrij Meljnik izjavio je da Ukrajina odbacuje ruske ultimatume i da neće odustati ni od jednog dela svoje teritorije.

Meljnik je na sednici Saveta bezbednosti rekao da se Ukrajina "bori za svoju domovinu", dok Rusija, kako je naveo, ostvaruje minimalne teritorijalne dobitke uz velike gubitke na bojnom polju.

Prema njegovim rečima, Rusija u proseku gubi 254 vojnika za svaki kvadratni kilometar ukrajinske teritorije koji zauzme. Uporedio je te podatke sa sovjetsko-finskim ratom, 1939-1940, navodeći da je tada cena ljudskih života po kvadratnom kilometru bila približno sto puta niža.

Meljnik je izneo proračune prema kojima bi Rusija, da bi zauzela celu teritoriju Donjecke oblasti, morala da pošalje u smrt još najmanje milion i po vojnika, čime bi ukupni gubici premašili tri miliona. Dodao je da bi, pri sadašnjem tempu napredovanja, pokušaj okupacije cele Ukrajine trajao oko 183 godine i zahtevao više od 122 miliona života ruskih vojnika.

(Ukrinform)

Zelenski: "Ukrajina i EU traže rešenje za pomoć i nove sankcije Rusiji"

Ukrajina je utvrdila format saradnje sa Evropskom unijom radi deblokade paketa pomoći i produženja restriktivnih mera prema Rusiji, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Zelenski je u video-obraćanju naveo da je sa diplomatama razgovarao o aktivnostima za april i početak maja, kao i o pripremi odluka u vezi sa paketom podrške Ukrajini, otvaranjem pregovaračkih klastera s Unijom i sankcijama protiv Rusije, prenosi Ukrinform.

"Vidimo da su ispravne promene u evropskoj politici moguće i potrebno je pripremiti odgovarajuće odluke, i o paketu podrške za Ukrajinu, i o otvaranju klastera, i o sankcijama protiv Rusije", rekao je Zelenski.

On je upozorio da izostanak novih sankcionih mera "demoralizuje branioce ujedinjene Evrope" i ohrabruje Rusiju da nastavi rat i agresivnu politiku.

Veliki udar Rusije

Četiri osobe su povređene u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast.

"Četiri osobe su povređene. Rusi su napali dva okruga u oblasti skoro 10 puta koristeći dronove, artiljeriju i vođenu avio-bombu", naveo je Oleksandr Hanža, načelnik vojne uprave Dnjepropetrovske oblasti, na Telegramu.

Šestoro ranjenih u napadu na Sumi

U ruskom napadu na Sumi povređeno je šestoro ljudi, izvestila je policija Sumske oblasti na Telegramu.

Rusi su noću napali stanovništvo i civilnu infrastrukturu Sumija. U izveštaju se navodi da je odjednom izvršeno nekoliko udara u stambenoj zoni.

Prema preliminarnim podacima, oštećene su stambene zgrade: prozori su polomljeni, a vozila su se zapalila.

(Ukrinform)

Gerasimov objavio: Rusi potpuno zauzeli teritoriju LNR

Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izjavio je da su ruske trupe u potpunosti završile zauzimanje samoproglašene Luganske Narodne Republike, prenela je RIA Novosti.

Gerasimov je na komandnom mestu kombinovane formacije ruske "Južne" grupe snaga, rekao da je "oslobođenje Luganske Narodne Republike u potpunosti završeno". Dodao je da Zajednička grupa snaga trenutno napreduje u svim pravcima.

