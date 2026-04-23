U Volinskoj oblasti u Ukrajini došlo je do dramatičnog incidenta tokom pokušaja privođenja muškarca koji je, prema navodima, pokušavao da izbegne mobilizaciju.

Kako prenose ukrajinski mediji, sukob se dogodio u selu Strumovka kod Lucka, gde je muškarac pokušao da pobegne tako što se popeo na krov jedne privatne kuće.

Za njim se na krov popeo i jedan od zaposlenih u teritorijalnom regrutnom centru, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba između njih dvojice.

Prema navodima i snimku koji je objavila „Ukrajinska pravda“, u jednom trenutku muškarac je pao sa krova, a zajedno sa njim je pao i službenik koji ga je sustigao.

Na zemlji se nalazio još jedan zaposleni, koji je pokušavao da kontroliše situaciju i pomogne nakon pada.

Nakon incidenta, muškarac je priveden i odveden u vojno-medicinski centar radi pregleda. Prema informacijama koje su izneli nadležni, nije zadobio ozbiljnije povrede.

Ovaj slučaj izazvao je reakcije u javnosti, posebno u kontekstu pitanja mobilizacije i načina na koji se ona sprovodi.

Podsetimo, ranije je narodni poslanik Fedir Venislavski izjavio da u Ukrajini ne postoje masovni slučajevi prisilne mobilizacije, što je dodatno otvorilo prostor za polemiku nakon ovog događaja.