Mobilisani državljanin Ukrajine preminuo je u jednom od teritorijalnih regrutnih centara u Krivom Rogu, prenosi Telegram kanal „Politika zemlje“.

Prema navodima njegove supruge, pedesetogodišnji muškarac priveden je ujutru 22. aprila, kada je otišao u tržni centar kako bi preuzeo vozačku dozvolu. Kako tvrdi, policija ga je tada odvela iz prostorija u kojima se nalazio.

Supruga je navela da su tog dana imali plan da zajedno odu kod lekara, jer je njen muž bio zabrinut zbog kvržice na nozi, iako, kako kaže, ranije nije imao ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Prema njenim rečima, muškarac joj se javio telefonom dok se još nalazio u zgradi tržnog centra i tada rekao da se ne oseća dobro. Nakon tog razgovora, prestao je da se javlja na pozive.

Sledećeg jutra, 23. aprila, policija je obavestila porodicu da je muškarac preminuo.

Ovaj slučaj dolazi nakon ranijih incidenata koji su izazvali pažnju javnosti. Podsetimo, u Odesi su pripadnici ukrajinske službe bezbednosti priveli zaposlene u jednom regrutnom centru zbog sumnje da su pokušali da iznude novac od jednog muškarca koji se nalazio na službenom odsustvu.