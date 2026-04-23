Mogući susret ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog ponovo je u fokusu međunarodne javnosti, nakon što je Kremlj izneo jasan stav o tome pod kojim uslovima bi do takvog sastanka uopšte moglo da dođe.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da sastanak dvojice lidera ima smisla samo ukoliko postoji jasan i konkretan cilj – završetak i formalizacija sporazuma o sukobu.

„Najvažnije pitanje je – zašto bi se sastali? Putin je već rekao da je spreman za susret u Moskvi u bilo kom trenutku, ali taj sastanak mora imati svrhu. On može biti održan samo ako vodi ka finalizaciji sporazuma“, poručio je Peskov u izjavi za državnu televiziju, a prenose ruske agencije.

Njegove reči dolaze nakon što je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga saopštio da je Kijev zatražio od Turske da organizuje susret Putina i Zelenskog, kako bi se ponovo pokrenuli zastali mirovni pregovori.

Međutim, iz Moskve poručuju da za sada ne vide dovoljnu spremnost ukrajinske strane za takav korak.

Peskov je naglasio da bi sastanak zahtevao ozbiljne pripreme, kao i jasnu političku volju Kijeva, što je, prema njegovim rečima, ključni preduslov za bilo kakav napredak u pregovorima.

Istovremeno, Kremlj ostaje pri stavu da je osnovni cilj ruske vojne kampanje, koju i dalje naziva „specijalnom vojnom operacijom“, zaštita sopstvenih interesa i odgovor na, kako tvrde, napade na energetsku i drugu infrastrukturu.

Takve akcije iz Kijeva Peskov je opisao kao bezbednosnu pretnju i potencijalni oblik terorizma.

U međuvremenu, iz Moskve stižu poruke da je Rusija spremna da odmah nastavi razgovore sa američkim pregovaračima o rešavanju sukoba, čak „već sutra“, ukoliko za to postoji interesovanje druge strane.

Sa druge strane, Ukrajina nastavlja diplomatske napore. Ministar Sibiga potvrdio je da je upućen zahtev Turskoj da bude domaćin eventualnog susreta dvojice lidera, ali nije otkrio kakav je odgovor Ankare.

U celu priču uključila se i Turska, koja ponovo naglašava svoju ulogu posrednika. Kabinet predsednika Redžepa Tajipa Erdogana saopštio je da je tokom sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Ankari razgovarano o mogućnostima oživljavanja pregovora između Rusije i Ukrajine.

Erdogan je, kako se navodi, poručio da Turska ulaže napore da okupi lidere zaraćenih strana za pregovarački sto, čime Ankara još jednom pokušava da preuzme ključnu diplomatsku ulogu u rešavanju sukoba.

I dok se diplomatske inicijative pojačavaju, ostaje otvoreno pitanje da li će dve strane uspeti da ispune uslove za direktan susret – i da li bi takav sastanak mogao da donese konkretan pomak ka okončanju rata.