Posada teškog bacačkog sistema plamena "Solncepek" 35. gardijske kombinovane armije jedinica grupa trupa "Istok" je uništila termobaričnim projektilima podzemni utvrđeni kompleks Oružanih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Kako su istakli u ruskom odbrambenom resoru, ruski izviđački dronovi otkrili su Veliki podzemni utvrđeni kompleks Oružanih snaga Ukrajine u rejonu jednog naselja u Zaporoškoj oblasti. Nakon toga, koordinate uočenih ciljeva prosleđene su posadi "Solncepeka" radi izvođenja masovnog udara.

"Posada TOS-1A 'Solncepek' jedinica grupa trupa 'Istok' uništila je podzemni utvrđeni kompleks Oružanih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti.

Usled paljbe i velikih eksplozija termobaričnih projektila uništena je mreža betonskih utvrđenja, podzemne komunikacije, komandni punktovi i živa sila protivnika koja se u njima nalazila", saopštili su u resoru.