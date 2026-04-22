FSB je priveo ruskog državljanina, rođenog 1981. godine, koji je planirao da detonira improvizovanu eksplozivnu napravu u blizini objekata Ministarstva odbrane u, kako se navodi, interesu ukrajinskih terorističkih organizacija zabranjenih u Rusiji, prenosi RIA Novosti.

"Nakon izvršenja zločina, počiniocu je obećana dozvola da putuje u Ukrajinu radi učešća u vojnim operacijama protiv ruskih oružanih snaga. Osumnjičeni je priznao svoje nezakonite aktivnosti u ime ukrajinskih terorističkih organizacija i određen mu je pritvor", navodi se u saopštenju FSB.

Ruski državljanin koji je, po naređenju zabranjenih ukrajinskih terorističkih organizacija, planirao da detonira eksplozivnu napravu u objektima Ministarstva odbrane, priveden je u Moskvi, saopštio je ranije FSB-a.

Napominje se da je osumnjičeni proaktivno kontaktirao militante, nakon čega je, po njihovim instrukcijama, stigao u Moskvu da izvrši teroristički akt koristeći improvizovanu eksplozivnu napravu.

Pritvoreniku je oduzet pametni telefon, koji je koristio za komunikaciju sa svojim nalogodavcima, navodi se u saopštenju.

