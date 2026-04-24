Dok Moskva nastavlja novu seriju napada širom Ukrajine, Kijev je svoje dronove usmerio na rusku naftnu infrastrukturu u Samarskoj i Nižnjenovgorodskoj oblasti. Iako je EU ispunila svoja obećanja, portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštava da je jedan krak gasovoda "Severni tok" spreman za isporuke, ali da "Evropa sama blokira gas".

UKRAJINCI RAZNELI SEDIŠTE FSB-A Poginulo najmanje 12 ruskih oficira, pojavili se dramatični snimci (VIDEO)

U ukrajinskom napadu dronovima na komandno mesto ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) u Donjecku najmanje 12 ruskih oficira je poginulo, dok je 15 drugih ranjeno.

Napad u sredu potvrdio je komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme Robert "Mađar" Brovdi, koji je objavio snimak udara.

Sprečen ukrajinski teroristički napad na rukovodstvo Roskomnadzora

Federalna služba bezbednosti saopštila je da je sprečen teroristički napad protiv rukovodstva Roskomnadzora (Rusko regulatorno telo za javne komunikacije), koji je pripreman po nalogu Kijeva.

Kako se navodi, privedeno je sedmoro pristalica desne radikalne i neofašističke ideologije koji su učestvovali u pripremi napada. Oni su planirali da podmetnu eksploziv pod automobil.



"Osamnaestog aprila ove godine sprečen je teroristički napad protiv rukovodstva Roskomnadzora, a plan je bio da njihov automobil bude dignut u vazduh", navodi se u saopštenju FSB.

Teroriste je vrbovala ukrajinska specijalna služba preko Telegrama, a privedeni su u Moskvi, Ufi, Novosibirsku i Jaroslavlju.

Šef grupe je Moskovljanin, koji je prilikom privođenja pružao oružani otpor i zato su ga pripadnici FSB neutralisali.

Ukrajina: Dve osobe poginule, 15 ranjeno u ruskom napadu na Odesu

Najmanje dve osobe su poginule, a 15 je ranjeno u napadu ruskih snaga na Odesu tokom noći, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

"Kao rezultat noćašnjeg napada na Odesu, pogođene su stambene zgrade i civilna infrastruktura. Dve osobe su poginule, a 15 je povređeno.

Usled pogađanja trospratne stambene zgrade, uništeni su stanovi i izbio je požar. Šestoro ljudi je povređeno", objavila je Služba, prenosi Ukrinform.

Peskov: "Jedan krak Severnog toka spreman za upotrebu"

Portparol Kremlja Dmitrije Peskov izjavio je sinoć da je jedan krak gasovoda Severni tok spreman za isporuke, a da je drugi oštećen, ali da "Evropa sama blokira gas".

"Kako da govorimo o perspektivama obnove isporuka preko Severnog toka, ako su Evropljani to zabranili", upitao je on, preneo je Sputnjik.

Na gasovodima Severni tok i Severni tok 2 u septembru 2022. godine dogodile su se četiri eksplozije u ekskluzivnim ekonomskim zonama Švedske i Danske. Nemačka, Švedska i Danska sprovele su istrage o incidentu, a snabdevanje gasom preko Severnog toka obustavljeno je iste godine.

Ruske snage izvele su novu seriju napada širom Ukrajine, a broj žrtava samo jednog od udara na Dnjepar porastao je na tri. I dok Moskva ne posustaje, ni Kijev nije suzdržan, pa je svoje udare tokom prethodnog dana usmerio na ruska naftna postrojenja u Samarskoj i Nižnjenovgorodskoj oblasti.

U međuvremenu, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorava da, ako svet želi da zaustavi Putina, mora da mu kaže da nije u pravu,

Evropska unija ispunila je svoje obećanje o odobrenju kredita za Ukrajinu i 20. paketa sankcija protiv Rusije, pa su Slovačka i Mađarska ponovo dobile sirovu naftu kroz naftovod "Družba".

Ukrajina je saopštila da je od njih zatraženo da obustave napade na rusku naftnu infrastrukturu, i to sve dok je Volodomir Zelenski u poseti Kipru, gde učestvuje na vanrednom sastanku lidera EU.