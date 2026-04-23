Zanimljiva i pomalo neverovatna priča iz vojničkih dana Vladimira Žirinovskog ponovo je isplivala u javnost, kada je njegov prijatelj i kolega Mihail Dunec otkrio kako je poznati političar koristio – pokvaren telefon.

Dunec je u razgovoru za medije ispričao da su tokom služenja vojnog roka bili raspoređeni u različite sektore – on u komunikacioni centar, a Žirinovski u politički direktorat. Već tada, kaže, pokazivao je svoju upornost i sposobnost da izdejstvuje ono što želi.

– Odmah je dobio sobu. Jednostavno je ubedio sve da mu je potrebna. Govorio je da će se uskoro oženiti, da će imati porodicu i da mu treba prostor – prisetio se Dunec.

Nakon što je dobio sobu, Žirinovski je zatražio i telefon. Pošto nije bilo moguće da mu se instalira pravi aparat, njegov kolega mu je kroz šalu doneo pokvaren telefon bez žica, kao neku vrstu improvizacije.

I tu počinje najneobičniji deo priče.

– Svako jutro bi ustao, uzeo taj telefon sa noćnog stočića i potpuno ozbiljno “pozvao” obezbeđenje: “Šefe obezbeđenja, automobile na ulaz!” – ispričao je Dunec.

Iako je telefon bio neispravan, Žirinovski je uporno svakog dana ponavljao isti ritual, kao da zaista komanduje.

Ova anegdota, kako navodi njegov kolega, najbolje pokazuje njegov karakter – kombinaciju šarma, samopouzdanja i specifičnog smisla za humor koji ga je pratio kroz čitavu karijeru.

Podsećanja radi, iz ranijih arhivskih snimaka poznato je i da je Žirinovski imao veoma neobične političke ideje i planove, koje je često iznosio bez zadrške, što ga je učinilo jednim od najprepoznatljivijih političara u Rusiji.